Оторвут все, что выступает: Зеленский пригрозил за хищение на строительстве Нацмемориала под Киевом

Около 140 млн грн заложено как поправка на инфляцию 2025 года

На этой неделе заключение договора с консорциумом "Билдинг ЮА" поставило точку в споре, кто будет строить главный некрополь страны. Объединение трех фирм начнет работу сразу после получения соответствующего разрешения. Госучреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" и Минветеранов попытались убедить общественность в прозрачности проведения тендера, определении стоимости строительства и подборе поставщиков материалов.

Контролировать использование бюджетных средств должностные лица призвали ДБР и другие структуры. "Телеграф" решил присмотреться к ситуации внимательнее.

Отношения к подсанкционному бизнесмену нет?

Снять все вопросы, которые возникли у рядовых украинцев, жителей села Мархаловка, вблизи которого будут строить военное мемориальное кладбище, и журналистов, Минвет и ГУ пытаются уже второй раз после огласки в медиа.

Они касались сроков создания единого участника тендера — консорциума "Билдинг ЮА" (на следующий день после объявления тендера), присутствие в прошлом среди учредителей одной из фирм подсанкционного бизнесмена из Днепра Вадима Ермолаева (имеет кипрское гражданство и связан с предприятиями на оккупированных территориях)., соответственно, является налогоплательщиком в бюджет РФ), непонятной процедуры определения поставщика гранита — одного из ключевых материалов и т.п.

В этот раз на брифинге в пресс-центре "Укринформа" и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун подчеркнул, что "время работает не в нашу пользу", потому что война длится 11-й год, а мемориал национального уровня так и не создан. При этом он посетовал, что делу значительно завоюет дискредитация проекта, устроенная СМИ, хотя все законодательные и процессуальные требования соблюдены. А во избежание инсинуаций в открытый доступ выложили сметную документацию. Плюс было направлено обращение в СБУ с просьбой проверить возможный "российский след".

В свою очередь заместитель директора ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослав Старущенко считает, что вопрос использования гранита при строительстве первой очереди кладбища рассматривался "без привязки к карьеру или даже области". И этим вроде бы и была обеспечена прозрачность. При этом фактически где именно покупать этот материал определило ООО "АКАМ", которое в тендерной документации подало действующие договоры с ООО "АК ПРО".

— Очень много поставщиков гранита, но у нашей компании очень давние отношения с "АК ПРО", мы с ними сделали много объектов, — рассказывает директор "АКАМа" Алексей Михеев. — Кроме того, у них есть тот объем материала, который нужен для строительства нашего объекта [Национального мемориального военного кладбища]. Я лично в этом убедился.

До 2021 года в бенефециарах "АКАМа" была компания, принадлежащая подсанкционному Ермолаеву.

При этом Михееву вроде бы ничего неизвестно о присутствии среди учредителей партнера-поставщика гранита ООО "Алеф Истейт", принадлежавшего бизнесмену Ермолаеву. Кстати, та же компания была бенефициаром и в ООО "АКАМ", по данным сервиса Опендатабот, до июля 2021 года.

— У нашей компании нет никаких отношений с Вадимом Ермолаевым с 2023 года, на данный момент я основатель. И, соответственно, никакого влияния от этого мужчины нет, — подчеркнул Михеев.

Однако эти аргументы не очень убедили представителей общественности и медиа. Раздалось даже мнение о том, что такой бэкграунд противоречит самой идее нацкладбища. Но чиновники и даже представители ветеранского сообщества призывали не переводить контроль в плоскость манипуляций и дождаться выводов СБУ.

В сумме "сидят" и инфляционные расходы

Также представитель Госучреждения акцентировал внимание на том, что консорциум-победитель торгов предложил более низкую заявленную цену. В результате он обязался возвести первую очередь кладбища за 1 млрд. 759 млн. гривен. Львиная доля этой суммы – 66,2% – расходы на материальные ресурсы и их доставку на объект.

- Цены на материалы, с которыми консорциум "Билдинг ЮА" победил в тендере, объявленном госучреждением, можно проверить на сайте Prozorro, — подчеркнул Старущенко. — В общей сложности на эту статью предусмотрено 1 млрд 165 млн гривен, заработная плата работников и доход строительных компаний составляет — 254 млн гривен, стоимость строительных машин и механизмов — 80 млн гривен, оборудования, в том числе инженерного, которое будет установлено в первую очередь строительства — 120 млн гривен.

И представитель госучреждения Старущенко (крайний слева) и в.и.о. по делам ветеранов Порхун (третий слева) уверяли в прозрачности процесса.

В смете имеются 2562 позиции строительных материалов и 363 единицы оборудования и техники, которые будут закуплены для реализации объекта. Проведя предварительное расследование команды, которые этим занимаются профессионально, пришли к выводу, что все цены абсолютно рыночные. Никаких превышений, "удвоений", заложенных 20-30%, как случается в государственных тендерах, нет. Но также следует понимать, что это инвесторская сметная документация, и в этой сумме "сидят" инфляционные расходы. Они устанавливаются в соответствии с прогнозом Нацбанка Украины. На 2025 год инфляция прогнозируется в пределах 8,2-8,6%, то есть это 138 млн гривен, — уточнил Старущенко и подчеркнул, что эти средства подрядчик получит только если прогнозы оправдаются.

Также представители Минветеранов и по финансовым вопросам заверили, что открыты и готовы предоставлять все документы контролирующим структурам.

— Я могу поделиться недавно услышанным тезисом авторства президента, — заявил в ходе встречи председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович. — Она очень проста: "Если кто-то попытается хоть гривну украсть на этом объекте, все, что выступает у него, будет оторвано". Вот такая очень простая позиция человека, большинство времени которого в качестве верховного главнокомандующего занято войной. И я призываю ДБР, НАПК, НАБУ — все органы, имеющие для этого полномочия — следить за строительством, не отводить глаз от смет, процедур. Ведь у нас задача такая — это должен быть примерный с мемориальной точки зрения проект и с точки зрения процедуры.

"Телеграф" и дальше будет следить за строительством главного военного некрополя страны. Отметим, что в пресс-службе ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" ранее заверили, что вопрос материала для намогильных сооружений рассматривается отдельно. А спор идет относительно того, это должен быть гранит или песчаник. И уже после окончательного решения будет проведен тендер, который определит поставщика.