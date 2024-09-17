У Кличко потеряли берега? В КГГА удивили заявлением по поводу озера на Осокорках

В зоне повышенного риска оказалось озеро Небреж

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА отсутствует информация о размерах прибрежных защитных полос объектов водного фонда Дарницкого района города Киева (в том числе и озера Небреж на Осокорках, где "Столицей групп" ведется активное строительство ЖК H2O). Соответствующие документы еще в 2020 году изъяли следователи Национальной полиции и до сих пор их не вернули. А новые документы КП "Плесо" не разрабатывались.

Такой вывод можно сделать из ответа КГГА на информационный запрос "Телеграфа", связанный с вопросами застройки Киева, которые издание подняло в статье "Уничтожение экопарка и дорога "в никуда": как у Кличко готовятся застроить целостную экологическую систему на Осокорках ".

"ГП "Институт Киевгенплан" и ОАО "Киевпроект" по заказу Управления охраны окружающей природной среды исполнительного органа Киевсовета (КГГА), правопреемником которого является Департамент (Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата, — ред.), в 2003 году разработало проекты защитных полос объектов водного фонда г. Киева для каждого района отдельно. Украины от 22.09.2020 Проект прибрежных защитных полос водных объектов города Киева. Дарницкий район "был изъят у Департамента. По состоянию на сегодняшний день указанный проект в Департамент возвращен не был ", — говорится в ответе КГГА.

Также в ответе отмечается, что водный объект озеро Небреж в Дарницком районе Киева находится на балансе КП "Плесо", но "проекты землеустройства по организации и установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос озера Небреж, КП "ПЛЕСО" не разрабатывался ”.

Впрочем, подчеркивается в ответе КГГА со ссылкой на практику Верховного Суда — "существование прибрежных защитных полос определенной ширины предусмотрено императивными нормами" (статья 60 Земельного кодекса Украины, статья 88 Водного кодекса Украины)". Это означает, что отсутствие проекта землеустройства по установлению прибрежной защитной полосы не свидетельствуют об отсутствии самой прибрежной защитной полосы, поскольку ее размеры установлены законом.

Прибрежные защитные полосы (ПЗП) это участки, которые, согласно Водному кодексу, выделяются в пределах водоохранных зон "в целях охраны поверхностных водных объектов от загрязнения и засорения и сохранения их водности вдоль рек, морей и вокруг озер, водохранилищ и других водоемов " .

Такие участки ПЗП находятся в государственной и коммунальной собственности и могут предоставляться в пользование только для целей, определенных Водным кодексом. В частности, на ПЗП запрещается "строительство любых сооружений (кроме гидротехнических, навигационного назначения, гидрометрических и линейных, а также инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, площадок для занятий спортом на открытом воздухе, об физической культуры и спорта, не являющихся объектами недвижимости), в том числе баз отдыха, дач, гаражей и стоянок автомобилей ”.

Проще говоря, если брать озеро Небреж на Осокорках, то строить жилые дома в его прибрежной защитной полосе запрещено. Пока защитники "Экопарка Осокорки" считают, что в связи с отсутствием соответствующей градостроительной документации, ПЗП вблизи озера Небреж должна устанавливаться согласно Водному кодексу и составлять 200 метров. Действительно, в Водном кодексе отмечено:

"Прибрежные защитные полосы устанавливаются по берегам рек и вокруг водоемов вдоль уреза воды (в предельный период) шириной:

для малых рек, ручьев и ручьев, а также прудов площадью менее 3 гектаров — 25 метров;

для средних рек, водохранилищ на них и прудов площадью более 3 гектаров – 50 метров;

для больших рек, водохранилищ на них и озер – 100 метров.

Если крутизна склонов превышает три градуса, минимальная ширина прибрежной защитной полосы удваивается".

В соответствии с разработанным и согласованным в Госводагентстве от 29.12.2021 паспортом водного объекта, Небреж является озером размером 47,0439 га. Таким образом, если крутизна его склонов действительно составляет 3%, как говорят активисты, то строить можно действительно всего в 200 метрах от поверхности воды.

В последнее время застройку озера Небреж, похоже, никто не проверял, во всяком случае, такие данные отсутствуют в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов. Это следует из ответа на другой запрос "Телеграфа", адресованный уже этому ведомству.

" Пока материалы необходимы для получения выводов по оценке влияния на окружающую среду относительно строительства дороги в продолжение проспекта Григоренко в Дарницком районе г. Киева и строительства вблизи озера Небреж на Осокорках в Дарницком районе города Киева в Реестре отсутствуют, поэтому выводы по оценке влияния на окружающую среду министерством не выдавались.

Согласно части четвертой статьи 3 Закона об ОВД запрещается начинать производство планируемой деятельности, определенной частями второй и третьей настоящей статьи, без оценки влияния на окружающую среду и получения решения о производстве планируемой деятельности", — говорится в ответе Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Таким образом, похоже, невозможно установить, соответствует ли застройка ЖК H2O, которую ведет "Столица групп" вблизи озера Небреж на Осокорках, нормам экологического (природоохранного) законодательства, в частности Водного кодекса.

Напомним, что мы направили "Столице групп" информационный запрос, в том числе и по этому поводу, но ответа на него до сих пор не получили.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что семь киевских озер попали в руки частного бизнеса и застройщиков, что может привести к их уничтожению, подобно Синему озеру на Виноградаре, которое полностью высохло.