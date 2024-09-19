Заработать не удалось? История со скандалом из-за важного спортивного объекта в Киеве продолжилась

На следующие выходные легкоатлеты запланировали акцию поддержки стадиона "Атлет".

Теннисные корты, смонтированные "в сердце" спортивного комплекса "Атлет" — тренировочной и разминочной базы для НСК "Олимпийский" — из-за огласки перестали работать быстрее, чем появились. При этом беговое сообщество настаивает: этому культовому месту, важному для подготовки профессионалов и любителей, необходимо внимание и средства для возобновления работы.

Корты заработали 4 тысячи

В скандал СК "Атлет", находящийся на Печерске, попал в начале сентября. Тогда, как сообщал Телеграф, бегунов возмутило, что на месте секторов для прыжков и стометровки неожиданно появились теннисные корты. Администрация госпредприятия, занимающегося спортивным объектом, объясняла это нестандартное решение желанием удержаться на плаву в ожидании продолжения реконструкции. А активисты настаивали: любые изменения, не предусмотренные проектом, незаконны, и требовали убрать временные конструкции.

В ответ на огласку Министерство молодежи и спорта, в котором недавно сменился глава, провело "круглый стол". От власти "оборону" держал первый заместитель министра Юрий Музыка, который уверял: для ведомства важно обеспечить условия для доступности бега и привести "Атлет" в соответствие с международными стандартами. Но напомнил, что российская агрессия приостановила развитие спортивной инфраструктуры страны. Также чиновник добавил, что изыскивать средства в условиях войны для завершения работ сложно, тем более что только для завершения реконструкции данного спорткомплекса нужно 130 млн. гривен.

В свою очередь, украинская легкоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине в 2008 году Ирина Лищинская, которая и подняла в публичном пространстве тему "Атлета", отметила, что стоит рассмотреть и другие варианты привлечения средств. Возможно, найти частных лиц или организации, готовые инвестировать в развитие спорта уже сейчас, чтобы доделать хотя бы беговое поле.

На встрече чиновники Минмолодежьспорта, руководители ГП и спортсмены искали точки соприкосновения.

Представитель Минмолодежьспорта пообещал еще раз пересмотреть вопрос, а также предложил создать беговой клуб и клуб скандинавской ходьбы на базе ГП "СК "Атлет" и выделить по 200 тыс. гривен на каждый для оплаты работы тренера и приобретения экипировки и оборудования. Что касается кортом, то чиновники заявляли, что они не мешали и не будут мешать реализации проекта, но заверили – их на легкоатлетическом стадионе не будет.

– Корты фактически проработали 10 часов и заработали предприятию 4 тыс. гривен, – сообщил "Телеграфу" и.о. обязанности директора "ГП "СК "Атлет" Андрей Бурлаков. – Больше они функционировать не будут. Теперь мы ждем предложения от Федерации легкой атлетики по развитию этого стадиона.

Деятельность чисто показательна?

И уже сегодня, 19 сентября, Ирина Лищинская подтвердила нашему изданию, что сеток на "Атлете" действительно нет, но на месте пока остается покрытие. Его, кстати, по словам представителей администрации госпредприятия убрать не проблема. Легкоатлеты решили держать этот вопрос "на контроле".

- Поставить сетки на место – это несколько минут, поэтому кажется, что это такая деятельность – чисто показательная в ожидании, когда уляжется шум. Ибо кто строит корты "под зиму"? Возможно, планировалось их впоследствии накрывать и это уже не такой временный объект был бы. Ведь обычно, когда на стадион заходят теннис и футбол – это все, легкую атлетику выживают оттуда, – озвучила свои опасения известная легкоатлетка в разговоре с нашим изданием. – Но этим стадионом пользовалось очень много людей. На правом берегу нет другого легкоатлетического ядра, которое было бы безопасным для занятий и расположено в классной локации, потому что для Киева это имеет значение. Здесь метро рядом, практически центр города, поэтому многие любители приезжали сюда бегать перед или после работы.

Стадион "Атлет" был закрыт в апреле 2021 года на реконструкцию, война не дала закончить ее вовремя.

После закрытия "Атлета" с моими подопечными мы были вынуждены переместиться на левый берег – на стадион "Русановец", но он очень маленький для такого количества людей, которые занимаются бегом. А тренировка именно на специальных площадках имеет значение даже для непрофессионалов. С одной стороны здесь есть освещение, туалеты и раздевалки, что также важно. Плюс есть возможность тренеру видеть всех спортсменов, оценивать, как они себя чувствуют и выполняют задачи. Кроме того синтетическое покрытие – это совсем другая амортизация и нагрузка на суставы, если сравнивать с бегом или выполнением специальных беговых упражнений где-то на "пересеченной местности". То есть это база, которая должна быть. И доступность объекта тоже важна, когда на "Атлете" ты видел, пенсионеров, которые ходили, немножко бегали или делали какие-то упражнения, там кто-то йогой занимался, то есть место было востребовано. Это очень ценно, когда рядом есть локация, где можно что-то делать для тела и души.

Если бы не война "Атлет" уже должен быть полноценной тренировочной и разминочной базой НСК.

Но главное, что СК имеет большое значение для профессиональных спортсменов, их подготовки, ведь здесь проводилось учебно-тренировочное сборы Университета физкультуры и спорта, школы высшего спортивного мастерства по легкой атлетике. То есть это такая Мекка бегунов и не только, – подчеркнула спортсменка и напомнила, что ключевой вопрос – это превращение "Атлета" в полноценную тренировочную и разминочную базу, которая должна работать в связке с НСК "Олимпийский".

- Без завершения реконструкции "Атлета" невозможно рассчитывать на получение сертификатов и проведение соревнований от национального до международного уровня, — подчеркнула Ирина. – То есть, это такой стратегический вопрос, без решения которого в будущем легкая атлетика не придет в Киев. Поэтому мы продолжим следить за событиями и планируем 28 сентября провести акцию в поддержку нашего стадиона. Сделаем разминку или небольшую пробежку, потому что мы хотим показать, насколько важен "Атлет".

Как сообщал "Телеграф", в эксклюзивном интервью Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный заверил: олимпийская база в Конче-Заспе, где готовились к Играм в Париже украинские атлеты, отвечает своему назначению и имеет очень качественные условия.