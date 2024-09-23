Лето еще не покинуло Киев: какой прогнозируется погода в начале недели

Можно еще наслаждаться летним теплом

В начале новой недели в столице ожидается небольшая облачность, но без осадков. В то же время, температура в городе будет летней.

В течение 23-25 сентября дневные показатели термометров будут колебаться в пределах +24...27 градусов, а ночные — +13...16 градусов. Об этом сообщает Sinoptik.

Утром понедельника, 23 сентября, небо затянулось облаками и они не исчезнут до конца дня. Без осадков. Воздух днем прогреется до +24 градусов, а ночью столбики термометров зафиксировались около +13 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются в дневное время – тихие 1 м/с.

Вторник, 24 сентября, ожидается ясным. Дневная температура повысится до +27 градусов, а ночная упадет до +13 градусов. Сила ветра в этот день будет колебаться от штиля 0 м/с до тихих 1 м/с.

Облачность в среду, 25 сентября, предполагается только утром и в дневное время. Осадков не прогнозируется. Температура днем составит +26 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Максимальная сила ветра прогнозируется в начале второй половины суток – легкие 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой прогнозируется погода в Украине в конце сентября.