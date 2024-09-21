Холодная осень приближается: где и когда в Украине будут первые заморозки

Ожидаются также ливни с грозами

Теплая осень в Украине продержится недолго, ведь уже в конце сентября ожидается значительное похолодание. В некоторых областях синоптики прогнозируют до +7°С.

Как отмечает Укргидрометцентр, в конце недели Украину также покроют сильные дожди и ливни, что значительно снизит отметку термометра.

С начала недели, 23 сентября, по всей территории страны температура будет постепенно снижаться от +23°С до +16°С днем, ночью местами воздух остынет до +9°С.

Где в Украине похолодает сильнее всего?

На востоке страны будет в конце сентября теплее всего, ведь там отметка термометра будет колебаться в пределах +20-28°С. В то же время ночью воздух охладится до +15°С. Дожди и осадки не обещают синоптики в этот период.

На юге Украины будет прохладнее, ведь днем столбик термометра не поднимется выше +23°С, а ночью — 13°С. Проливные дожди, которые прольются 26-27 сентября, сменятся солнечной погодой.

В северных областях, в том числе и в Киеве, уже в воскресенье, 29 сентября, температура составит до +19°С днем и до +13°С. С 26 сентября столицу и север накроют дожди и ливни, которые будут периодически меняться на солнечную погоду, но не надолго.

На западе Украине будет прохладнее всего, ведь днем синоптики прогнозируют до +16°С и до +9°С ночью. В то же время в Карпатах в конце сентября ночью вообще ожидаются заморозки с температурой до +1°С.

Центральные регионы еще побалуют теплом с температурой в пределах +23-25°С днем и до 12-17°С ночью. Осадков синоптики не прогнозируют.

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