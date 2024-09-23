В Киеве во время войны планируют ремонт парка за десятки миллионов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Обустроят подход к водоему, дорожке и прочее
"Киевзеленстрой" объявил тендер на капитальный ремонт благоустройства и озеленения парка культуры и отдыха вокруг озер Иорданское и Кирилловское. Он расположен в Оболонском районе столицы.
Тендерное предложение размещено на платформе публичных закупок "Prozorro". На ремонт планируют потратить более 32 миллионов гривен.
В частности, планируется укладка дорожек у водоема, установка парковых скамеек и урн, покрытие велодорожек. А также предполагается обустройство самих водоемов и озеленение парка.
Согласно плану все работы должны быть завершены до 16 декабря 2024 года.
Предложение на участие в тендере можно подать до 5 октября. Аукцион запланирован на 7 октября.
Отметим, что в 2021 году в парке возле озера "Иорданское" положили новые пешеходные дорожки, велодорожки и обустроили газон. Также были установлены пандусы к водоему и проведено новое освещение.
Напомним, "Киевзеленстрой" во второй раз объявил тендер на реконструкцию парка "Наталка" в Оболонском районе столицы. На эти работы планируется потратить около 21 миллиона гривен.
В частности, предполагается обустройство детской площадки "Хоббитонов" с каруселями, искусственным газоном и резиновым покрытием. Также предусмотрено строительство пункта заправки водой для поливочных автомобилей и капитальной насосной станции с водозаборными конструкциями.
Кроме того, планируется заменить тротуарную плитку и бордюры, а также провести отделочные и электромонтажные работы. Еще предстоит установить металлическое ограждение.
Ранее "Киевзеленстрой" уже объявлял тендер на реконструкцию парка. На это планировалось потратить более 20 миллионов гривен. Однако тогда торги не прошли.
К слову, реконструкция этого парка продолжается с 2017 года. На это уже потратили из бюджета города более 110 млн. гривен.