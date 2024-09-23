У Києві під час війни планують ремонт парку за десятки мільйонів

Облаштують підхід до водойми, доріжки та інше

"Київзеленбуд" оголосив тендер на капітальний ремонт благоустрою та озеленення парку культури та відпочинку навколо озер Йорданське та Кирилівське. Він знаходиться в Оболонському районі столиці.

Тендерна пропозиція розміщена на платформі публічних закупівель "Prozorro". На ремонт планують витратити понад 32 мільйони гривень.

Зокрема, планується укладання доріжок біля водойми, встановлення паркових лавочок та урн, покриття велодоріжок. А також передбачається облаштування самих водойм та озеленення парку.

Згідно з планом, всі роботи мають бути завершені до 16 грудня 2024 року.

Подати пропозицію на участь у тендері можна подати до 5 жовтня. Аукціон заплановано на 7 жовтня.

Зазначимо, що у 2021 році у парку біля озера "Йорданське" поклали нові пішохідні доріжки, велодоріжки та облаштували газон. Також було встановлено пандуси до водойми та проведене нове освітлення.

Нагадуємо, "Київзеленбуд" вдруге оголосив тендер на реконструкцію парку "Наталка" в Оболонському районі столиці. На ці роботи планують витратити майже 21 мільйон гривень.

Зокрема, передбачається облаштування дитячого майданчику "Хобітонів" з каруселями, штучним газоном і гумовим покриттям. Також передбачено будівництво пункту заправки водою для поливальних автомобілів та капітальної помпової станції з водозабірними конструкціями.

Крім того, заплановано замінити тротуарну плитку і бордюри, а також провести оздоблювальні та електромонтажні роботи. Ще мають встановити металеву огорожу.

Раніше "Київзеленбуд" уже оголошував тендер на реконструкцію парку. На це планувалося витратити понад 20 мільйонів гривень. Проте тоді торги не відбулися.

До речі, реконструкція цього парку триває з 2017 року. На це вже витратили з бюджету міста понад 110 млн гривень.