В Киеве наконец есть чем дышать, но теперь возникла другая проблема

Экологи отчитались, что происходит в Украине

По состоянию на вечер 22 сентября качество воздуха в Киеве и его окрестностях улучшилось. В настоящее время наблюдается низкий уровень загрязненности воздуха.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Ведомство ссылается на мониторинговые сообщения местных властей и общественных организаций.

"В настоящее время наблюдается низкий уровень загрязненности воздуха", — говорится в сообщении.

Там напомнили, что подобные ситуации случаются почти каждый год весной и осенью, когда из-за засухи и неосторожного обращения с огнем увеличивается количество пожаров. Это приводит к задымлению, которому дополнительно способствуют сезонные колебания температур и слабый ветер.

Предыдущие рекомендации по ограничению времени пребывания на улице не обязательны, но в ведомстве посоветовали обращать внимание на свое самочувствие.

Не успел Киев и область оправиться от новостей о плохом качестве воздуха, так снова пишут о загрязнении рек. Так, в городе Батурин наблюдается потемнение воды, незначительный специфический запах, мор рыбы не наблюдается.

"Химическое потребление кислорода превышает норму в 1,1 раза. Кислородный режим в норме. Превышение по содержанию марганца — до 1,3 раза. По азоту аммонийному, общему железу, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано", — написали в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Кроме того, на реке Десна наблюдается стабилизация ситуации. На всей протяженности в Черниговской области вода посветлела, кое-где на дне осадок темного цвета, неприятный запах и мор рыбы не наблюдаются. В реке возникают живые аква биоресурсы. Перемещение загрязнений в Киевской области не фиксируется.

Улучшение фиксируется по пункту с. Чумаковое – прозрачность воды увеличилась, однако сохраняется желто-зеленый оттенок, местами – сероватый.

В пунктах с. Мутын и с. Озаричая вода мутная, уровень химического потребления кислорода превышает норму в 4,3 раза. Растворенный кислород отсутствует.

Ранее "Телеграф" показал пожары в Киевской области, образовавшие ухудшение качества воздуха.