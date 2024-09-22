В любимом парке Кличко хотят переложить плитку: планируют потратить десятки миллионов

Это уже не первый тендер на реконструкцию парка

"Киевзеленстрой" объявил тендер на реконструкцию парка "Наталка". Он расположен в Оболонском районе столицы.

Соответствующий тендер был опубликован в электронной системе публичных закупок Prozorro. На эти работы планируют потратить 20 миллионов 882 тысячи гривен.

В частности, предполагается обустройство детской площадки "Хоббитонов" с каруселями, искусственным газоном и резиновым покрытием. Также предусмотрено строительство пункта заправки водой для поливочных автомобилей и капитальной насосной станции с водозаборными конструкциями.

Кроме того, планируется заменить тротуарную плитку и бордюры, а также провести отделочные и электромонтажные работы. Еще предстоит установить металлическое ограждение.

Предложения по участию в тендере можно подать до 1 октября. Завершение работ планируется до 25 декабря 2024 года.

Ранее "Киевзеленстрой" уже объявлял тендер на реконструкцию парка. На это планировалось потратить 20 миллионов 16 тысяч гривен. Однако тогда торги не состоялись.

Парк "Наталка" на карте

Реконструкция парка продолжается с 2017 года. На это уже потратили из бюджета города более 110 млн гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как добраться до "моста-волны" на киевской Оболони и приводил детальные маршруты с картами.