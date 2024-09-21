Бабье лето настанет совсем скоро: синоптики прогнозируют до +26

Синоптик поделилась своим прогнозом

В воскресенье, 22 сентября, в Украине наступит настоящее бабье лето и целую неделю столбики термометров будут показываться до +26 градусов тепла. Однако осень тоже начинает напоминать о себе регулярными ночными похолоданиями.

Синоптики советуют максимально наслаждаться теплыми осенними деньками, ведь в некоторых регионах уже фиксируются первые заморозки. "Телеграф" ссылаясь на прогноз Наталки Диденко рассказывает, какой будет погода в Украине на ближайшей неделе.

Погодные условия в нашей стране на ближайшую неделю будут определяться влиянием антициклонов, которые обеспечит нам аномально теплую, местами даже жаркую погоду.

С воскресенья, 22 сентября, в Украине наступит так называемое бабье лето. Синоптик отмечает, что на протяжении недели во всех регионах нашей страны будет наблюдаться сухая, комфортная погода с температурой до +26°C. Осадки не прогнозируются.

Ночные и утренние температуры будут составляют +10-17°C. Днем прогнозируется теплая, безветренная погода — температура будет составлять +22…+26 °С.

Изменение погоды в сторону похолодания и дождей будет наблюдаться с 29-го сентября.

Стоит отметить, что во Львове и Львовской области уже наблюдаются первые заморозки.

Автовладельцы делятся в соцсетях кадрами замерзших окон в автомобилях и напоминают о том, что зима приближается.

Напомним, наводнение в Центральной Европе усиливается — под воду уходят новые города, а количество жертв растет. По сообщениям местных властей и СМИ, уровень воды в реках продолжает подниматься, затапливая новые территории.

Больше всего пострадали Польша, Чехия, Австрия и Румыния. Метеорологи предупреждают о последующих осадках в регионе.

Кроме этого в Австрии погодные условия резко ухудшились: после рекордной августовской жары страну накрыли снегопады. В некоторых регионах выпало до 20 см осадков в день. Заносы иногда достигают 30 сантиметров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ближайшее время ветреная погода в Украине ослабнет. Ожидается уменьшение скорости ветра в юго-западном направлении.