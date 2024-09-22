Африку накрыл аномальный снегопад: машины на дорогах оказались заблокированы (впечатляющие фото)

Холодная погода и сильный снегопад сменили в ЮАР жару, котораяеще в начале текущей неделе достигала 36 градусов

Южную Африку внезапно накрыл сильный снегопад. На многих трассах из-за большого количества снега парализовано движение автомобилей. В социальных сетях уже появилось множество фотографий и видео с необычным явлением.

Сильный снегопад вызвал в субботу серьезные беспорядки в южноафриканской провинции Квазулу-Натал. Автомобилистам пришлось провести ночь в своих автомобилях, поскольку одна из главных автомагистралей страны, N3, была засыпана необычно толстым слоем снега, пишет DW.

"Министерство глубоко обеспокоено сложившейся ситуацией, особенно с учетом того, что многие путешественники провели ночь на заправочных станциях и вдоль трассы N3, не имея возможности двигаться из-за перекрытия дорог", — заявили в департаменте, добавив, что в этот район направлены различные экстренные службы.

Холодная погода и сильный снегопад сменили в ЮАР жару, которая в начале текущей неделе достигала 36 градусов. Такие температурные перепады являются редким явлением для сентября — первого месяца весны в Южном полушарии, где расположена ЮАР. Согласно прогнозам синоптиков, холода продлятся до среды, 25 сентября.

Снегопады прошли на юго-востоке и северо-западе ЮАР, парализовав движение на многочисленных автомобильных дорогах. Закрыта скоростная автотрасса Йоханнесбург — Дурбан. В некоторых областях из-за холодов вышли из строя электросети и водопроводы.

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