Осень не помеха: на пляжах Одессы полно отдыхающих (фото, видео)

Люди наслаждаются последними теплыми деньками

Несмотря на приход осени на пляжах курортной Одессы остается достаточно многолюдно. Благодаря жаркому и сухому лету "бархатный" сезон в этом году на Черном море продлился до самого конца сентября.

В соцсетях показали, как сейчас выглядят пляжи Одессы и на опубликованных кадрах видно, что люди с удовольствием принимают солнечные ванны и купаются. На побережье приходят целыми семьями и большими компаниями.

В конце сентября погода в Одессе еще позволяет получать морской загар и наслаждаться водными процедурами. На пляжах стало заметно меньше курортников, но отдыхающих все же хватает.

Стоит отметить, что вода в море прозрачная и освежающая, а песок на пляже — чистый.

Некоторые предпочитают загорать в купальниках и лежат на берегу моря, а некоторые просто наслаждаются теплыми осенними деньками на лавочках и шезлонгах.

Купающихся также предостаточно, хотя вода уже прохладная.

По прогнозам синоптиков, на выходных, 28 и 29 сентября в Одессе будет стоять теплая, практически безветренная погода без осадков. Температура воздуха днем достигнет +20…+23°С.

Температура воды на одесских пляжах держится на отметке в +20…+22°С.

Однако уже в октябре прогнозируется похолодание — возможны первые заморозки. Средняя месячная температура воздуха в октябре 2024 года ожидается на уровне 7-13 градусов тепла.

Напомним, из-за аномально теплой погоды в Украине в конце сентября зацвели деревья. В Днепре цветет груша, а в Херсоне — каштаны. Пользователи соцсетей начали активно обсуждать в комментариях такую природную аномалию.

Следует отметить, что цветение некоторых растений вторично (обычно осенью) встречается все чаще. Такое поведение объясняется тем, что аномально теплая погода осенью "обманывает" растения, провоцируя повторное цветение. Ученые утверждают, что причиной повторного цветения именно каштанов является преждевременный сброс листьев, вызванный поражением вредителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Одесском побережье заметили редкое природное явление. Его на видео зафиксировали изумленные отдыхающие в районе пляжа Отрада.