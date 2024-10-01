Киев замер на 10 минут: на Крещатике почтили память погибших военных (фото и видео)

Родные и близкие погибших военных пришли с цветами и их портретами

В Киеве во вторник, 1 октября, в 9 утра почтили память погибших защитников и защитниц минутой молчания и остановкой движения на Крещатике и Майдане Незалежности.

В центре города движение было остановлено примерно на 10 минут. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на данном мероприятии и показал, как оно проходило.

Родные и близкие погибших воинов пришли с их портретами. Каждый и каждая из них защищали Украину до последнего вздоха.

На фото видно, что сотни людей пришли почтить минутой молчания память Героев, которые отдали свою жизнь за свободу страны. Водители также выходили из автомобилей, чтобы склонить голову в память об ушедших от нас воинов.

"Киевляне, и гости столицы, где бы вы ни были, что бы ни делали — остановитесь на минуту в знак уважения и благодарности к погибшим защитникам Украины. В эту минуту подумайте, что страшная война продолжается. Но мы всегда будем помнить тех, кто отдал самое ценное — собственную жизнь за то, чтобы мы продолжали жить", — призвал ранее киевлян начальник КГВА Сергей Попко.

Стоит добавить, что в связи с переходом Православной церкви на новоюлианский календарь, День защитников и защитниц теперь празднуют 1 октября. Также в этот день отмечают церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских военных с Днем защитника и защитницы, который в Украине отмечают 1 октября.