Київ завмер на 10 хвилин: на Хрещатику вшанували пам’ять загиблих військових (фото та відео)

Рідні та близькі загиблих військових прийшли з квітами та їх портретами

У Києві у вівторок, 1 жовтня, о 9 ранку вшанували пам’ять загиблих захисників та захисниць хвилиною мовчання та зупинкою руху на Хрещатику та Майдані Незалежності.

У центрі міста рух було зупинено приблизно на 10 хвилин. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на даному заході та показав, як він проходив.

Рідні та близькі загиблих воїнів прийшли з їхніми портретами. Кожен і кожна з них захищала Україну до останнього подиху.

На фото видно, що сотні людей прийшли вшанувати хвилиною мовчання пам’ять про Героїв, які віддали своє життя за свободу країни. Водії також виходили з автомобілів, щоб схилити голову на згадку про воїнів, що пішли від нас.

"Кияни, і гості столиці, де б ви не були, що б не робили — зупиніться на хвилину на знак поваги та подяки до загиблих захисників України. Цієї хвилини подумайте, що страшна війна триває. Але ми завжди пам’ятатимемо тих, хто віддав найцінніше — власне життя за те, щоб ми продовжували жити", — закликав раніше киян начальник КДВА Сергій Попко.

Варто додати, що через перехід Православної церкви на новоюліанський календар, День захисників і захисниць тепер святкують 1 жовтня. Також у цей день відзначають церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських військових із Днем захисника та захисниці, який в Україні відзначають 1 жовтня.