Мужчина выстрелил в бездомную собаку: как его наказал суд

Выстрел по животному обошелся в чуть более трех тысяч гривен

В Киевской области мужчину оштрафовали на 3 400 гривен за то, что тот выстрелил в собаку. Выстрел был совершен из пневматического оружия.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. Отмечается, что решение принял Борисполький городской районный суд.

В материалах суда говорится, что мужчина совершил выстрел по беспризорной собаке из своего личного пневматического оружия в одном из населенных пунктов района. Тем самым он нарушил требования закона о защите животных от жестокого обращения.

Суд принял решение признать мужчину виновным по первому пункту статьи 89 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь злоумышленник должен оплатить штраф в размере 200 необлагаемых минимумов, то есть 3400 гривен. Правоохранители также конфискуют пневматическое оружие.

Мужчине также придется оплатить судебный сбор в размере 605,6 гривны. О состоянии собаки не сообщается.

Как сообщалось ранее, в Польше накануне выходец из Грузии приставал к украинке, а когда та пожаловалась на его поведение, выстрелил несколько раз в ее сторону из пистолета. В автомобиле мужчины нашли не только оружие, но и марихуану. Теперь ему грозит не менее 10 лет тюрьмы по статье о покушении на убийство.