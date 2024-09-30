Более 300 кустов конопли и без владельца: на Одесщине копы спали большую кучу каннабиса (фото)

Плантация имела размер 10 футбольных полей

В Одесской области полицейские сожгли более 300 кустов конопли на почти 300 млн грн. Эта плантация была обнаружена на землях государственного лесного фонда.

Об этом сообщает Национальная полиция области. Отмечается, что ее размер был равен десяти футбольным полям.

"Около 7 га угодий располагались на территории одного из сел Раздельнянского района в нескольких километрах от государственной границы с Молдовой. В ходе следствия полицейские установили, что указанный участок находится в постоянном пользовании одного из государственных лесохозяйственных предприятий и относится к землям лесного фонда Украины", — говорится в сообщении.

В то же время доподлинно неизвестно, кому принадлежали растения и кто их выращивал. Однако, по данным следствия, участок, на котором выращивалась конопля, неоднократно обрабатывалась: осуществлялась пахота земли и прореживались междурядья между растениями.

Отмечается, что полицейские обнаружили 332 000 кустов конопли, а также трактор с прицепом, принадлежащий лесному хозяйству.

"Общая стоимость сотен тысяч кустов конопли по ценам "черного" рынка достигает около 300 млн грн. Выявленные наркосодержащие растения уничтожены", — добавляют в Нацполиции.

Расследование начато по статье 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Минздраве объяснили, при каких болезнях и когда можно будет получить медицинский каннабис.