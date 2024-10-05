Чоловік вистрілив у бездомного пса: як його покарав суд

Постріл по тварині коштував трохи більш як три тисячі гривень

На Київщині чоловіка оштрафували на 3 400 гривень за те, що той вистрілив у собаку. Постріл було здійснено з пневматичної зброї.

Про це повідомляє Судово-юридична газета. Зазначається, що рішення ухвалив Бориспільський міський районний суд.

У матеріалах суду йдеться, що чоловік здійснив постріл по безпритульному собаці зі своєї особистої пневматичної зброї в одному з населених пунктів району. Тим самим він порушив вимоги закону щодо захисту тварин від жорстокого поводження.

Суд ухвалив рішення визнати чоловіка винним за першим пунктом статті 89 Кодексу про адміністративні правопорушення. Тепер зловмисник має сплатити штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів, тобто 3400 гривень. Правоохоронці також конфіскують пневматичну зброю.

Чоловікові також доведеться сплатити судовий збір у розмірі 605,6 гривні. Про стан собаки не повідомляється.

Як повідомлялося раніше, у Польщі напередодні виходець із Грузії приставав до українки, а коли та поскаржилася на його поведінку, вистрілив кілька разів у її бік із пістолета. В автомобілі чоловіки знайшли не лише зброю, а й марихуану. Тепер йому загрожує щонайменше 10 років в’язниці за статтею про замах на вбивство.