Не наберется даже бригады? В Польше сделали заявление об Украинском легионе

Формирование Украинского легиона было частью договора безопасности между Украиной и Польшей

Количество украинцев, желающих вступить в Украинский легион в Польше, оказалось крайне мало. Об этом заявил глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Информацию сообщает Wirtualna Polska. Отмечая, что формирование Украинского легиона было предусмотрено двусторонним соглашением безопасности между Украиной и Польшей.

Предполагалось, что бойцов легиона научат и вооружат за счет Польши. За подготовку должна была отвечать польская армия. В свою очередь Киев – за рекрутирование.

"Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной", – сказал Косиняк-Камыш, заверив, что Польша готова учить украинских солдат.

Глава Минобороны напомнил, что Польша уже подготовила около 20 тысяч украинских солдат. Все они отправлены на фронт в Украину.

"Мы не несем ответственности за вербовку. Однако количество людей, которые должны были согласиться с украинской стороны, слишком мало. Эти декларации в начале были очень высокими – что может быть сформирована даже одна бригада – то есть несколько тысяч человек. Однако этого не произошло", – сказал Косиняк-Камыш.

Напомним, что о формировании и подготовке нового добровольческого военного подразделения "Украинского легиона" в Польше еще в июле сообщил Зеленский.

Предполагалось, что каждый гражданин Украины, который изъявит желание быть в легионе, сможет подписать контракт с Вооруженными силами Украины.

Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что на вступление в бригаду, которая состоит из находящихся за пределами своей страны украинцев, заявки подали несколько тысяч человек.

Польша якобы была готова начать обучение рекрутам еще с 1 августа, но набор до сих пор не начался. На сайтах украинского посольства и консульств еще нет информации о рекрутинге.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Чехия, по словам министра обороны Яна Чернохова, хочет создать на своей территории добровольное украинское подразделение.