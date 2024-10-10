Доставайте вещи потеплее! В Украину идут холода и дожди, прогноз на ближайшие дни

Синоптик озвучил прогноз погоды на середину октября

Первая декада октября в нынешнем году начиналась с аномально тёплой летней погоды, но постепенно температура заметно снизилась и приблизилась к климатической норме. В большинстве областей прошли обильные дожди, местами уже выпало более одной месячной нормы осадков. Засушливая ситуация сохраняется только на крайнем северо-востоке страны и местами в центральных областях, куда сильные осадки не добрались.

Согласно свежим прогнозам, 11 и 12 октября, под влиянием юго-западных воздушных потоков, в Украину ненадолго придет тёплый воздух из стран Балканского полуострова и Турции. Но тёплая погода продлится недолго. Об этом известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал в комментарии сайту "Телеграф".

По его словам, холодная воздушная масса с северо-запада, из районов Скандинавского полуострова и стран Балтии постепенно распространится на всю территорию нашей страны. И если 11 октября дневная температура воздуха будет колебаться в диапазоне +20…+26 °С, то уже 13 октября она снизится по всей территории Украины до +7…+14 °С, в южной части и Крыму до +16…+18 °С. С похолоданием придут дожди, которые затронут все регионы страны, а в южных, центральных и северных областях могут быть сильными, временами в сопровождении гроз и шквалистого усиления ветра местами до 15 – 20 м/с.

Неустойчивой и холодной погоды стоит ждать также 14 – 16 октября, из-за прихода прохладных воздушных масс с севера средний фон температур по стране окажется ниже нормы на 2 – 5 °С. Постепенно атмосферное давление будет повышаться в связи с формированием обширного скандинавского антициклона и его влиянием на нашу страну. Общий фон температур будет продолжать постепенно снижаться, отмечает Кибальчич Ночью столбики термометров покажут +2…+8 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки до -3 °С. Дневная температура будет колебаться в пределах +8…+13 °С.

В целом холодная погода продержится до конца второй декады октября. А вот вероятность осадков после 16 – 17 октября заметно уменьшится в связи с более активным ростом атмосферного давления. Таким образом, уже в ближайшие дни большая часть территории нашей страны погрузится в метеорологическую осень, то есть среднесуточная температура воздуха не будет превышать +15 °С в течение длительного периода времени.

На карте представлено для наглядности распределение аномалий температуры воздуха в Европе на 14 октября 2024 года. Хорошо видно, что в центральной и восточной Европе температура воздуха окажется заметно ниже нормы (синяя заливка).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптик Наталья Диденко рассказала, когда ждать заморозков и мокрого снега. По ее прогнозу, уже совсем скоро в Украину придет похолодание.