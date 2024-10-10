Киев снова готовится к дождям и похолоданию: когда придет непогода

Осень напоминает о себе

Сейчас столица наслаждается более или менее ясной и теплой погодой. Однако уже к концу недели на небо набежит еще больше облаков, которые принесут с собой дожди и ощутимое похолодание.

В течение 10-12 октября дневные показатели на термометрах снизятся с +21 градуса до +10 градусов. Об этом свидетельствуют данные сайта Meteofor.

В четверг, 10 октября, с самой ночи и до позднего вечера прогнозируется переменная облачность. Осадков не будет. Дневная температура повысится до +20 градусов. Ночная температура упала до +12 градусов. Максимальная сила ветра ожидается в дневное время – свежие 8 м/с.

Пятница, 11 октября, ожидается преимущественно пасмурной. В начале второй половины суток пройдет мелкий дождь. Воздух днем прогреется до +21 градуса, а ночью остынет до +13 градусов. Мощность ветров в эти сутки не превысит свежих 8 м\с.

Первый выходной на этой неделе, 12 октября, принесет сильную облачность и дожди. Ночью предстоят сильные осадки, но утром их сила немного снизится и к обеду они завершатся. Однако вечером снова будет дождь. Показатели на термометрах днем вырастут до +10 градусов, а ночью будет теплее – +16 градусов. В эти сутки наибольшая сила ветров прогнозируется утром-днем — свежие 10 м/с.

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