Последний теплый день осени: прогноз погоды в Киеве на 11 октября

Солнечно будет недолго

В Украину надвигается похолодание, которое не минует и столицу. Однако в пятницу, 11 октября, днем еще будет тепло до +20°С, а уже с субботы температура значительно снизится.

Об этом свидетельствуют данные meteofor.com. Синоптики не прогнозируют 11 октября сильных осадков и грозы, но небольшой дождь может начаться вечером.

В пятницу, 11 октября, в столице днем солнце пригреет от +14 до +21°С, а ночью столбик термометра опустится от +13 до +15 градусов. Осадков с утра и днем не прогнозируется. Небо будет ясным, но после обеда его затянут тучи, которые продержатся до вечера.

Порывы ветра 11 октября в Киеве составят от 3 до 9 м/с. В течение дня он будет менять направление и становиться то юго-восточным, то южным.

Напомним, что в октябре на несколько дней придет "бабье лето" в Украину. В большинстве регионов температура воздуха будет комфортной для середины осени. По прогнозам синоптиков, "бабье лето" продлится несколько дней, и уже к концу недели начнется настоящая осень с похолоданием, ливнями и ветром.

К слову, в четверг, 10 октября, смертоносный ураган "Милтон" уже ударил по Флориде в США. В сети появились фото и видео первых последствий непогоды. Отмечается, что эвакуироваться уже поздно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об урагане "Милтон", бушующем в США, как он выглядит и куда мчится.