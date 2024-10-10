Когда во Львове ударят заморозки и мороз: прогноз

Погода будет неустойчивой

В последние дни Украина наслаждается теплом, с температурой более 20 градусов во всех регионах. Октябрь начался необычно жарко, и это несколько напоминало лето. Позже показатели термометров на Западе снизились, приближаясь к сезонной норме. Большинство областей подверглись интенсивным осадкам, иногда превысив месячную норму.

Синоптики прогнозируют кратковременный возврат тепла 11-12 октября. Юго-западные ветры принесут теплый воздух из Балкан и Турции. Однако это потепление будет непродолжительным, отметил в разговоре с Телеграфом известный метеоролог Игорь Кибальчич.

Холодный атмосферный фронт надвигается на Украину: ожидать ли заморозков во Львовской области

12 октября холодные воздушные массы из Скандинавии и Балтии станут проникать в северо-восточные регионы Украины, постепенно охватывая всю страну. Если 11 октября дневная температура будет достигать +20…+26°С, то уже 13 октября она резко снизится до +7…+14°С по всей Украине, а на юге и в Крыму — до +16…+18°С.

Похолодание будет сопровождаться дождями по всей стране. В южных, центральных и северных областях возможны сильные осадки с грозами и шквальным ветром до 15-20 м/с.

14-16 октября погода будет оставаться нестабильной и холодной. Температура будет на 2-5°С ниже нормы из-за поступления холодного воздуха с севера. Атмосферное давление будет расти из-за формирования мощного скандинавского антициклона.

Температура продолжит снижаться. Ночью ожидается +2…+8°С, с возможными заморозками до –3°С на поверхности почвы и местами в воздухе. Дневная температура будет колебаться от +8 до +13°С.

Холодная погода продлится до конца второй декады октября. После 16-17 октября вероятность осадков уменьшится из-за роста атмосферного давления.

Таким образом, в ближайшие дни большинство регионов Украины войдет в период метеорологической осени, когда среднесуточная температура долго не будет превышать +15°С.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в течение недели в Киеве. Жителей столицы ждут сюрпризы.