Украинская журналистка могла погибнуть в плену в РФ: что известно

Информацию еще проверяют

Украинская журналистка Виктория Рощина, находившаяся в плену в России с 2023 года, вероятно погибла во время этапирования из Таганрога в Москву.

Об этом сообщал председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин. Однако по состоянию на 16:30 он удалил сообщение.

В них отмечалось, что эту информацию рассказал ему отец журналистки. Ему якобы пришло официальное сообщение о гибели дочери в России.

Услышав это, Юрчишин пообещал ему, что Украина "сделает все возможное", чтобы убийцы Рощиной "понесли заслуженное наказание".

"Талантливую журналистку россияне взяли в плен в августе 2023. А теперь убили", — написал депутат.

Однако впоследствии он удалил это сообщение, отметив, что информацию следует проверить и ждать официальных сообщений украинской стороны. Но и это сообщение он тоже удалил со своего канала.

Пока украинская сторона официально не комментировала эти данные.

Что известно о Виктории Рощине

Журналистка исчезла 3 августа 2023 на временно оккупированных территориях. И только в мае 2024 года российская сторона подтвердила, что удерживает женщину в плену.

До этого корреспондентку еще в марте 2022 задерживали силовики ФСБ РФ. Тогда она готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Рощина планировала поехать в Мариуполь, чтобы показать всю правду российского вторжения.

В 2022 году она пробыла в российском плену 10 дней, ее освободили. Однако это не остановило корреспондентку, и она продолжила работать.

В 2022 году Рощина получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Херсоне неизвестный мужчина бросал камни в журналистку и выбросил ее телефон.