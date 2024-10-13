Перестрілку у київському кафе вже прокоментувала поліція

Обставини стрілянини в одному з кафе Києва з’ясовуються

У суботу, 12 жовтня, на території одного з кафе на Софіївській Борщагівці у Києві сталася стрілянина. Було поранено співробітника поліції, його направили до лікарні.

Про це повідомила прес-служба ГУНП України у Київській області. За даними правоохоронців, між двома жінками виник конфлікт. Разом із ними були чоловіки, які втрутилися у суперечку. Після цього один із чоловіків тричі вистрілив у свого опонента.

Постраждалим виявився співробітник поліції, який на той момент не перебував під час виконання службових обов’язків. За попередніми даними, у 34-річного поліцейського стріляли із травматичної зброї.

Потерпілий опинився у лікарні, йому надають медичну допомогу. Особу стрільця встановлено, у нього вилучили зброю і доставили до поліцейської дільниці. Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини цього інциденту. На даний момент вирішується питання щодо надання правової кваліфікації даному інциденту.

Інших коментарів щодо цього в поліції не озвучували. Про долю інших учасників інциденту наразі невідомо.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Вишневому під Києвом сталася сутичка між двома чоловіками, яка закінчилася стріляниною. Одного з учасників конфлікту відправили до лікарні.