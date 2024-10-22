В Киеве ухудшилось качество воздуха: где загрязнение достигло опасной отметки

В среднем загрязненность составляет 77 AQI PM2.5

Утром во вторник, 22 октября, в Киеве ухудшилось состояние воздуха. Кое-где уровень загрязнения достиг отметки "нездоровый воздух".

Об этом свидетельствуют данные сайта SaveEcoBot. Нездоровый воздух по состоянию на утро 22 октября в 104 AQI PM2.5 фиксируется в Деснянском районе. Этот показатель в диапазоне "воздух недостаточного качества, представляет риск для людей, чувствительных к загрязнениям".

Однако значительно выше уровень загрязненности воздуха – 161 AQI PM2.5 на улице Вахтанга Кикабидзе в Киеве (бывшая Булгакова) в Святошинском районе на жилом массиве Южная Борщаговка. Такая загрязненность оценивается как "воздух нездоровый, представляет риск для всех людей, особенно детей, пожилых и больных".

При этом в некоторых районах столицы воздух нормального качества. На карте они отмечены зелеными кружочками с уровнем до 50 AQI PM2.5.

Следует отметить, что мелкодисперсная пыль фракции PM2.5 считается одним из самых опасных загрязнителей воздуха из-за его способности глубоко проникать в дыхательные пути и кровеносную систему. Даже кратковременное влияние повышенных концентраций PM2.5 может привести к раздражению глаз, носа, горла и легких.

Как сообщал "Телеграф", 20 сентября, Киев неожиданно возглавил антирейтинг самых грязных городов мира. Столица Украины стала самым грязным городом Европы, уступая уровень загрязнения воздуха в мире только египетскому Каиру.