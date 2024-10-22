У Києві погіршилася якість повітря: де забруднення досягло небезпечної позначки

У середньому забрудненість складає 77 AQI PM2.5

Зранку у вівторок, 22 жовтня, у Києві погіршився стан повітря. Подекуди рівень забруднення досяг позначки "нездорове повітря".

Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot. Нездорове повітря станом на ранок 22 жовтня у 104 AQI PM2.5 фіксується у Деснянському районі. Цей показник в діапазоні "повітря недостатньої якості, становить ризик для людей, чутливих до забруднень".

Однак значно вищій рівень забрудненості повітря — 161 AQI PM2.5 на вулиці Вахтанга Кікабідзе у Києві (колишня Булгакова) у Святошинському районі на житловому масиві Південна Борщагівка. Така забрудненість оцінюється як "повітря нездорове, становить ризик для всіх людей, особливо дітей, літніх і хворих".

При цьому в деяких районах столиці повітря нормальної якості. На карті вони позначені зеленими кружечками з рівнем до 50 AQI PM2.5.

Варто зазначити, що дрібнодисперсний пил фракції PM2.5 вважається одним з найнебезпечніших забрудників повітря через його здатність проникати глибоко в дихальні шляхи та кровоносну систему. Навіть короткочасний вплив підвищених концентрацій PM2.5 може призвести до подразнення очей, носа, горла та легень.

Як повідомляв "Телеграф", 20 вересня, Київ несподівано очолив антирейтинг найбрудніших міст світу. Столиця України стала найбруднішим містом Європи, поступаючись за рівнем забруднення повітря у світі лише єгипетському Каїру.