Об этом мало кто знает: как на Киевском море проходила "Формула-1" на воде (фото)

Увидеть такие престижные гонки может далеко не каждый

Несколько лет подряд до 2014 года на Киевском море в Вышгороде проходил этап чемпионата мира по скоростным гонкам на воде "Формула-1". Лодки-болиды развивали скорость более 200 км/ч и это было ярким и незабываемым событием.

Гонки посещало огромное количество людей, а пилоты съезжались из разных уголков мира. "Телеграф" рассказывает о том, как на Киевском море проходила зрелищная "Формула-1".

Grand Prix of Ukraine — это этап чемпионата мира "Формула-1" по скоростным гонкам на воде (F1H2O). Престижные гонки проходили на территории Вышгорода под Киевом на протяжении нескольких лет подряд до 2014 года.

В гонках участвовали команды из США, Китая, Италии, Португалии, Швеции, Катара, ОАЭ и других стран. Команды выставляли на гонку по две лодки-катамарана.

Габариты болида составляют 6 метров в длину, немного больше 2 метров в ширину и 1,6 метров в высоту. Корпус скоростного катера состоит из группы композитных материалов – углеволокна, синтетического волокна, кевлара, номекса и алрекса. Поэтому его вес не превышает 390 килограмм.

Интересно, что моторы мощностью в 400 лошадиных сил способны разогнать болид до 200 километров за 6 секунд.

Удивительно, но пилотам удается управлять этими скоростными лодками, поддерживая баланс на скорости более 225 км/ч. Они делают крутые повороты на скорости 150 км/ч без тормозов и коробки переключения передач при условии ограниченной видимости.

К участию в этих соревнования допускаются только опытные пилоты.

Вождение такой мощной лодки, похоже на полет за штурвалом истребителя. Пилоты лодок класса F1H2O, которые участвуют в гонках "Формула-1" на воде имеют лишь долю секунды для принятия решений.

Болиды и всю технику доставляют к месту проведения гонки в специальных контейнерах, а сами лодки на воду спускают огромные подъемные краны.

Трассы прокладываются на закрытых акваториях и в определенном направлении движения — против часовой стрелки, причем так, чтобы почти все повороты для гонщиков на болидах были в левую сторону.

Левые повороты обозначаются красными буями, правые — желтыми. Победителем соревнований становится тот, кто первым пройдет установленное количество кругов.

Призовой фонд соревнований в 2012 году составлял 90 000 евро и его делили между тремя гонщиками.

Гонки "Формулы-1" на воде проводятся с 1962 года, они получили название "F1H2O" с 1981 года. Проходили гонки в Португалии, Катаре, России, ОАЭ, Китае и других странах.

Телетрансляция гонок проводится в 100 странах мира, а аудитория составляет около 300 миллионов человек.

По материалам ресурса "АвтоМания".

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