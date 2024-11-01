Про це мало хто знає: як на Київському морі проходила "Формула-1" на воді (фото)

Побачити такі престижні перегони може далеко не кожен

Кілька років поспіль до 2014 року на Київському морі у Вишгороді проходив етап чемпіонату світу зі швидкісних перегонів на воді "Формула-1". Човни-боліди розвивали швидкість понад 200 км/год і це було яскравою та незабутньою подією.

Перегони відвідувала безліч людей, а пілоти з’їжджалися з різних куточків світу. "Телеграф" розповідає про те, як на Київському морі проходила видовищна "Формула-1".

Grand Prix of Ukraine — це етап чемпіонату світу "Формула-1" зі швидкісних гонок на воді (F1H2O). Престижні перегони проходили на території Вишгороду під Києвом протягом кількох років поспіль до 2014 року.

У перегонах брали участь команди зі США, Китаю, Італії, Португалії, Швеції, Катару, ОАЕ та інших країн. Команди виставляли на перегони по два човни-катамарани.

Габарити боліда становлять 6 метрів завдовжки, трохи більше ніж 2 метри завширшки і 1,6 метра заввишки. Корпус швидкісного катера складається з групи композитних матеріалів — вуглеволокна, синтетичного волокна, кевлара, номексу та алрексу. Тому його вага не перевищує 390 кілограмів.

Цікаво, що мотори потужністю 400 кінських сил здатні розігнати болід до 200 кілометрів за 6 секунд.

Неймовірно, але пілотам вдається керувати цими швидкісними човнами, підтримуючи баланс на швидкості понад 225 км/год. Вони роблять круті повороти на швидкості 150 км/год без гальм і коробки перемикання передач за умови обмеженої видимості.

До участі в цих змагання допускаються виключно досвідчені пілоти.

Водіння такого потужного човна, схоже на політ за штурвалом винищувача. Пілоти човнів класу F1H2O, які беруть участь у гонках "Формула-1" на воді, мають лише частку секунди для прийняття рішень.

Боліди та всю техніку доставляють до місця проведення гонки у спеціальних контейнерах, а самі човни на воду спускають величезні крани.

Траси прокладаються на закритих акваторіях і в певному напрямку руху — проти годинникової стрілки, причому так, щоб майже всі повороти для гонщиків на болідах були ліворуч.

Ліві повороти позначаються червоними буями, праві жовтими. Переможцем змагань стає той, хто першим пройде встановлену кількість кіл.

Призовий фонд змагань у 2012 році становив 90 000 євро та його ділили між трьома гонщиками.

Перегони "Формула-1" на воді проводяться з 1962 року та вони отримали назву F1H2O з 1981 року. Проходили перегони у Португалії, Катарі, Росії, ОАЕ, Китаї та інших країнах.

Телетрансляція перегонів проводиться у 100 країнах світу, а аудиторія складає близько 300 мільйонів людей.

За матеріалами ресурсу "АвтоМанія".

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