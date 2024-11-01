В центре Киева произошел масштабный прорыв трубы: перекрыли движение по нескольким улицам (карта)

Коммунальщики проводят ремонтные работы

В пятницу, 1 ноября, в Киеве недалеко от станции метро "Олимпийская" произошел масштабный прорыв теплосети. Утечку уже удалось локализовать.

Об этом сообщает телеканал "Киев24". На месте аварии бушевал бурный поток горячей воды, из-за которого образовался густой пар.

Коммунальщики перекрыли воду, но она успела подмыть почву. Поэтому специалисты на одной из полос на улице Деловой устанавливают железные подпорки, чтобы не обрушился асфальт.

К сведению водителей, перекрыто движение транспорта на улице Василия Тютюнника от Деловой до улицы Ивана Федорова.

Участок ограниченного движения

Как объяснили коммунальщики, повреждение трубы возникло во время подготовительных работ, проводившихся после комплексной реконструкции теплосети на этом участке. В процессе заполнения трубопровода водой произошел разрыв, из-за которого теплоноситель попал в траншею.

Также коммунальщики заверили, что авария не повлияет на подачу отопления в центральные районы Киева.

В сети появились еще видео и фото с места происшествия.

Прорыв теплосети на улице Деловой

Напоминаем, на днях в Киеве на улице Большая Васильковская произошла утечка горячей воды. Улицу затянуло густым паром.

Как рассказывали очевидцы в соцсетях, авария произошла на перекрестке между улицами Деловая и Олимпийской. Горячая вода разлилась по проезжей части, а видимость через пару была ограничена.

Коммунальщики объяснили причину аварии. Они отметили, что в тепловой камере возникло эксплуатационное повреждение, что повлекло за собой утечку воды через люк и дренажные каналы на улицу.

Ранее "Телеграф" писал, что мэр Виталий Кличко сообщил, когда все дома Киева будут с теплом. Он отметил, что к отоплению уже подключены первые дома.