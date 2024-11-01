В Киеве с 1 ноября начали действовать новые ограничения скорости (перечень улиц)

Они будут действовать до 1 апреля

С 1 ноября на дорогах украинских городов вводится "зимний" скоростной режим. Разрешенная скорость – до 50 км/ч, касается это также и столицы.

Как сообщили в КГГА, в Киеве также установлена предельная скорость на уровне 50 км/ч. На 8 участках, где в предыдущий период было разрешено ехать со скоростью 80 км/ч, специалисты ЦОДР демонтируют 105 дорожных знаков ограничения скорости "80".

Речь идет о таких локациях:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп.Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева, за исключением участка у светофорного объекта).

Отметим, это ограничение сезонное и вводится ежегодно с наступлением холодов. Режим скорости для автомобилей до 50 км/ч распространяется на все улицы в городах, включая те, где в летний период можно было разгоняться до 80 км/ч.

Следовательно, правила дорожного движения не меняются, просто городские дороги переходят на "зимнюю скорость". Это делается потому, что с наступлением осенне-зимнего периода повышается вероятность возникновения аварий из-за мокрого и скользкого дорожного полотна, а также частой туманности.

Напомним, в ответ на запрос сайта "Телеграф" Министерство внутренних дел назвало ТОП-3 самых эффективных камер (комплексов автофиксации нарушений ПДД) под Киевом в 2024 году. В первые 8 месяцев текущего года на автотрассах под Киевом камеры фиксации скорости дали основания для наложения более 120 тысяч штрафов за превышение скорости.