В Киеве с 1 ноября начали действовать новые ограничения скорости (перечень улиц)
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Они будут действовать до 1 апреля
С 1 ноября на дорогах украинских городов вводится "зимний" скоростной режим. Разрешенная скорость – до 50 км/ч, касается это также и столицы.
Как сообщили в КГГА, в Киеве также установлена предельная скорость на уровне 50 км/ч. На 8 участках, где в предыдущий период было разрешено ехать со скоростью 80 км/ч, специалисты ЦОДР демонтируют 105 дорожных знаков ограничения скорости "80".
Речь идет о таких локациях:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- Приднепровское шоссе;
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- просп.Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева, за исключением участка у светофорного объекта).
Отметим, это ограничение сезонное и вводится ежегодно с наступлением холодов. Режим скорости для автомобилей до 50 км/ч распространяется на все улицы в городах, включая те, где в летний период можно было разгоняться до 80 км/ч.
Следовательно, правила дорожного движения не меняются, просто городские дороги переходят на "зимнюю скорость". Это делается потому, что с наступлением осенне-зимнего периода повышается вероятность возникновения аварий из-за мокрого и скользкого дорожного полотна, а также частой туманности.
Напомним, в ответ на запрос сайта "Телеграф" Министерство внутренних дел назвало ТОП-3 самых эффективных камер (комплексов автофиксации нарушений ПДД) под Киевом в 2024 году. В первые 8 месяцев текущего года на автотрассах под Киевом камеры фиксации скорости дали основания для наложения более 120 тысяч штрафов за превышение скорости.