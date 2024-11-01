У центрі Києва стався масштабний прорив труби: перекрили рух декількома вулицями (карта)

Комунальники проводять ремонтні роботи

У п'ятницю, 1 листопада, у Києві неподалік від станції метро "Олімпійська" стався масштабний прорив тепломережі. Витік уже вдалося локалізувати.

Про це повідомляє телеканал "Київ24". На місці аварії вирував бурхливий потік гарячої води, через який утворилась густа пара.

Комунальники перекрили воду, але вона встигла підмити ґрунт. Тому фахівці на одній зі смуг на вулиці Діловій встановлюють залізні підпірки, щоб не обвалився асфальт.

До уваги водіїв, наразі перекритий рух транспорту на вулиці Василя Тютюнника від Ділової до вулиці Івана Федорова.

Ділянка обмеженого руху

Як пояснили комунальники, пошкодження труби виникло під час підготовчих робіт, які проводили після комплексної реконструкції тепломережі на цій ділянці. У процесі заповнення трубопроводу водою стався розрив, через який теплоносій потрапив у траншею.

Також комунальники запевнили, що аварія не вплине на подачу опалення в центральні райони Києва.

У мережі з'явилися ще відео та фото з місця події.

Прорив тепломережі на вулиці Діловій

Нагадуємо, днями у Києві на вулиці Велика Васильківська стався витік гарячої води. Вулицю затягнуло густою парою.

Як розповідали очевидці у соцмережах, аварія сталася на перехресті між вулицями Ділова та Олімпійська. Гаряча вода розлилася по проїжджій частині, а видимість через пару була обмежена.

Комунальники пояснили причину аварії. Вони зазначили, що у тепловій камері виникло експлуатаційне пошкодження, що спричинило витік води через люк і дренажні канали на вулицю.

Раніше "Телеграф" писав, що мер Віталій Кличко повідомив, коли всі будинки Києва будуть з теплом. Він зазначив, що до опалення вже підключено перші будинки.