Центр Киева залило горячей водой: улицу поглотил густой пар (видео)

В "Киевтеплоэнерго" назвали причину

Во вторник, 29 октября, в Киеве на улице Большая Васильковская произошла утечка горячей воды. Улицу затянуло густым паром.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы. Как рассказывают очевидцы в соцсетях, авария произошла на перекрестке между улицами Деловая и Олимпийской.

Горячая вода разлилась по проезжей части, а видимость через пару была ограничена.

Судя по видео, автомобилям удалось "попариться" и водителям не меньше.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уже подтвердило факт аварии, сообщив, что утечка произошла около 7:00 утра по адресу Большая Васильковская, 84.

Коммунальщики объяснили, что в тепловой камере возникло эксплуатационное повреждение, что повлекло за собой утечку воды через люк и дренажные каналы на улицу.

Специалисты "Киевтеплоэнерго" уже локализовали проблему.

Напоминаем, на днях в Киеве произошел пожар в одном из элитных жилых комплексов "Jack house" на бульваре Леси Украинки. Густой дым столбом выходил из окон. Что стало причиной возгорания неизвестно.

Ранее "Телеграф" писал, что в Пуще-Водице, который находится в пригороде Киева, произошел пожар. На четвертой линии загорелось частный дом, могут быть погибшие.