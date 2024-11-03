Сколько стоят дрова в Киеве и что будет с ценами дальше

Виды и цены разные

Верховная Рада проголосовала за законопроект, предусматривающий ужесточение уголовного наказания для лиц, сохраняющих большие объемы древесины неустановленного происхождения. Документ предусматривает большие штрафы и даже тюремное заключение. Поэтому теперь могут подскочить цены на дрова.

"Телеграф" узнал, сколько стоят сейчас дрова в Киеве. Популярный сайт по продажам предлагает разные цены и виды.

Самым дорогим предложением были дрова из дуба. А самая дешевая сосна. Детальнее с ценами можно ознакомиться ниже.

Колотый дуб, плотно уложенный — 1590 грн

Дуб в чурках, плотно уложенный — 1540 грн

Дуб — метровка, плотно уложенная — 1490 грн

Колотая ольха, плотно уложенная — 1090 грн

Ольха в чурках, плотно уложенная — 1040 грн

Ольха — метровка, плотно уложенная — 990 грн

Колотая береза, плотно уложенная — 1090 грн

Береза ​​в чурках, плотно уложенная — 1040 грн

Береза ​​– метровка, плотно уложенная — 990 грн

Сосна колотая, плотно уложенная — 1040 грн

Сосна в чурках, плотно уложенная — 990 грн

Сосна — метровка, плотно уложенная — 940 грн

Цены на сайте указаны без учета доставки, выгрузки и погрузки из нашего склада.

Были и другие предложения. Так, стоимость за сложенный куб составляла от 1200 до 1900 грн. Все эти объявления были размещены в начале ноября.

Стоит отметить, что официально купить дрова можно в Государственном предприятии "Леса Украины". Однако стоимость там будет дороже.

Добавим, что сам законопроект №9665, о котором мы писали выше, был направлен на подпись президенту еще 15 октября, однако пользователи сети обратили внимание на него только сейчас. Согласно тексту законопроекта, наказание за хранение древесины неизвестного происхождения может начаться с 5 кубометров. Для примерного понимания такого объема должно хватить на отопление среднестатистического дома площадью 50-70 квадратных метров в течение трех месяцев в условиях холодной зимы, если топить раз в день. Однако данные о расходах могут варьироваться в зависимости от многих других факторов.

"Телеграф" разбирался, сколько стоит десяток яиц в популярных украинских супермаркетах.