Сколько стоят дрова в Киеве и что будет с ценами дальше
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Виды и цены разные
Верховная Рада проголосовала за законопроект, предусматривающий ужесточение уголовного наказания для лиц, сохраняющих большие объемы древесины неустановленного происхождения. Документ предусматривает большие штрафы и даже тюремное заключение. Поэтому теперь могут подскочить цены на дрова.
"Телеграф" узнал, сколько стоят сейчас дрова в Киеве. Популярный сайт по продажам предлагает разные цены и виды.
Самым дорогим предложением были дрова из дуба. А самая дешевая сосна. Детальнее с ценами можно ознакомиться ниже.
- Колотый дуб, плотно уложенный — 1590 грн
- Дуб в чурках, плотно уложенный — 1540 грн
- Дуб — метровка, плотно уложенная — 1490 грн
- Колотая ольха, плотно уложенная — 1090 грн
- Ольха в чурках, плотно уложенная — 1040 грн
- Ольха — метровка, плотно уложенная — 990 грн
- Колотая береза, плотно уложенная — 1090 грн
- Береза в чурках, плотно уложенная — 1040 грн
- Береза – метровка, плотно уложенная — 990 грн
- Сосна колотая, плотно уложенная — 1040 грн
- Сосна в чурках, плотно уложенная — 990 грн
- Сосна — метровка, плотно уложенная — 940 грн
Цены на сайте указаны без учета доставки, выгрузки и погрузки из нашего склада.
Были и другие предложения. Так, стоимость за сложенный куб составляла от 1200 до 1900 грн. Все эти объявления были размещены в начале ноября.
Стоит отметить, что официально купить дрова можно в Государственном предприятии "Леса Украины". Однако стоимость там будет дороже.
Добавим, что сам законопроект №9665, о котором мы писали выше, был направлен на подпись президенту еще 15 октября, однако пользователи сети обратили внимание на него только сейчас. Согласно тексту законопроекта, наказание за хранение древесины неизвестного происхождения может начаться с 5 кубометров. Для примерного понимания такого объема должно хватить на отопление среднестатистического дома площадью 50-70 квадратных метров в течение трех месяцев в условиях холодной зимы, если топить раз в день. Однако данные о расходах могут варьироваться в зависимости от многих других факторов.
"Телеграф" разбирался, сколько стоит десяток яиц в популярных украинских супермаркетах.