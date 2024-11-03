Сколько стоят яйца в Украине и почему цены продолжают расти

"Телеграф" выяснил, сколько стоят яйца в разных супермаркетах Украины и почему они дорожают

В Украине наблюдается тенденция к подорожанию куриных яиц. Это происходит по следующим причинам: наличие полномасштабной войны с Россией, а также из-за сезонных факторов, в частности возрастания себестоимости производства и снижение уровня производства в зимний период.

"Телеграф" разбирался, сколько стоит десяток яиц в популярных украинских супермаркетах.

Varus

В сети магазинов Varus за одну штуку куриного яйца (50 гр — Ред). можно заплатить 5 грн, за упаковку яиц "Петриковские традиции" С0 10 штук — 70, 90 грн, за упаковку из 10 штук яиц "Квочка Premium" — 82,50 грн.

Сильпо

В сети супермаркетов "Сильпо" упаковка яиц "Квочка Premium" (10 штук) стоит 59 грн, упаковка яиц "Це-Яйце!" от молодых курочек 2-й категории (10 штук) — 40, 29 грн, а упаковка отборных куриных яиц "Квочка" XL (10 штук) — 72 грн.

Между тем куриные яйца "Від доброї курки" С1 (упаковка 20 штук) стоят 112 грн.

АТБ

Упаковка яиц "Своя линия" (10 штук) 1-й категории стоит 53,90 грн. Упаковка домашних яиц "Квочка" (10 штук) высшей категории стоит 64,40 грн, а яйца "Це-Яйце!" высшей категории (10 штук) — 65,90 грн.

Цены на куриные яйца в других супермаркетах

По данным портала "Минфин", яйца "Квочка" 1-й категории (10 штук) в супермаркетах "Ашан" стоят 69,00 грн, в супермаркетах Novus — 51,49 грн. Средняя цена — 60,25 грн.

Куриные яйца "Ясенсвіт" 1-й категории (10 штук) в супермаркетах "Ашан" стоят 53,80 грн, в супермаркетах Novus — 53,79 грн, в Megamarket — 53,90 грн. Средняя цена — 53,83 грн.

Яйца той же фирмы 1-й категории (18 штук) в "Ашане" стоят 88,40 грн, в Novus — 94,99 грн. Упаковка той же фирмы (30 штук) в Megamarket стоят 157,90 грн.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине резко упали цены на рыбу.