Украинка рассказала, сколько стоит скататься в Париж и вызвала волну хейта (видео)

Она ходила по ресторанам, музеям и побывала в кабаре

Украинка решила похвастаться своим отдыхом в Париже : она опубликовала в TikTok видео из слайдов фото, где подробно рассказала о своих расходах во время четырехдневного путешествия в столицу Франции. Ее рассказ о бюджете поездки вызвал волну комментариев и обсуждений.

В видео в соцсети Tiktok девушка поделилась информацией о стоимости разных расходов своего путешествия. Билеты на самолет из Варшавы в Париж и обратно обошлись ей в 4800 гривен без учета багажа. Проживание в хостеле с завтраками обошлось в 6200 гривен. На культурную программу украинка потратила 940 гривен на входной билет в Лувр и 1500 гривен на посещение Версаля.

Отдельной статьей расходов стало посещение кабаре, которое обошлось в 5085 гривен. На транспорт в Париже ушло около 2500 гривен, а на питание примерно 3000 гривен. Общая сумма расходов за четыре дня составила около 32 тысяч гривен за одного человека.

Многие пользователи считают, что это слишком большие затраты на путешествие. "32к примерно на 4 дня? Ну то получается, что Париж каждый может позволить". Остальные сравнивали эти расходы со стоимостью отдыха в Украине. Например, один пользователь написал: "Класс, а мы за 4 дня в Буковеле потратили 60к, лучше бы в Буковель улетели".

По мнению многих посетителей, такие расходы на культурные мероприятия, как посещение Лувра или кабаре, не оправданы. Впрочем, есть много таких, кому понравился рассказ о путешествии.

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