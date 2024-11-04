В Киеве ветер вырывает деревья с корнем, сносит заборы и обрывает провода (фото, видео)

Людей просят быть максимально осторожными

В понедельник, 4 ноября, на Киев и область обрушилась непогода. Мощный шквальный ветер успел наделать много бед — его порывы вырывали с корнем деревья, сносили заборы и крыши, а также обрывали линии электропередач.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Последствия непогоды публикуют в столичных Телеграм-каналах.

В разных районах столицы наблюдается настоящий деревопад — шквальный ветер вырывал с корнем деревья, которые падали на припаркованные автомобили и перегораживали трассы.

Ветер был настолько мощным, что даже срывал жестяные заборы и крыши. В некоторый местах были зафиксированы обрывы линий электропередач.

На Политехе во дворе многоэтажки упало сразу несколько огромных деревьев и даже рухнул бетонный столб.

Здесь же огромная ветка пробила дыру в лобовом стекле автомобиля, который был припаркован во дворе.

На Киевщине из-за непогоды обесточен ряд населенных пунктов.

"Из-за штормовой погоды в отдельных регионах Украины на утро были обесточены 74 населенных пункта в четырех областях — Днепропетровской, Сумской, Киевской и Черниговской. Энергетики продолжают восстановительные работы на линиях, но неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в течение суток", — сообщает НЭК "Укрэнерго".

По информации синоптиков, в течение дня порывы ветра в Киеве и области будут достигать 20 м/с.

Кроме этого сильный ветер подымает клубы пыли и видимость на дорогах города и области значительно снижается.

Водителей просят быть максимально внимательными и осторожными.

Киевлян и гостей города просят быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице. Держитесь подальше от линий электропередач, не паркуйте машину в местах, где может упасть что-то тяжелое.

В случае падения веток или деревьев вы можете позвонить в:

аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

спасателям 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

Основные рекомендации, которых следует придерживаться людям во время шквального ветра:

все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного порывистого ветра желательно укрыться в ближайшем помещении: магазине, заправке, ТЦ и так далее;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой погода будет в ноябре. По словам синоптиков, прогнозируются дожди, мокрый снег и снежная крупа. Будут наблюдаться резкие колебания атмосферного давления и усилится ветер до 15 – 22 м/с.