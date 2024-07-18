Кому и за сколько продали отель "Козацький" в центре Киева

Стартовая цена составила более 155 миллионов гривен

Фонд госимущества продал отель "Козацький" в центре Киева, которую выставили на продажу в августе 2023 года. Онлайн-аукцион прошел в государственной электронной торговой системе Прозоро.Продажи в четверг, 18 июля.

Об этом сообщили на сайте Фонда госимущества. Покупателем, согласно протоколу аукциона, стало СООО "НАДІЯ" Сергея Сподина, которое производит мясо утки пекинской породы под торговой маркой "Вкусный утенок".

СООО "Надежда"

Стартовая цена составила более 155 миллионов гривен. Торги проводились по правилам трехраундового английского аукциона с целью повышения цены. В конце концов гостиницу продали за 400 миллионов гривен.

"На аукционе соревновались три участника, во время торгов цена выросла более чем в 2,5 раза — до 400 млн гривен. Эти средства после заключения соглашения с победителем поступят в государственный бюджет. Также покупатель дополнительно уплатит 80 миллионов гривен НДС", — отметили в Фонде госимущества.

Как видно из протокола, СООО "Надія" выиграло аукцион, предложив всего 1000 грн сверху. Если "Надія" по каким-либо причинам не заплатит деньги, право на приватизацию перейдет в ООО "Інжур" Андрея Журжия.

В то же время журналист-расследователь Владимир Бондаренко связал победителя СООО "Надія" с бизнесменом Анатолием Юркевичем. Сообщение сделал в своем Facebook.

"Фонд Госимущества продал отель "Козацький" (Минобороны) за 400 млн грн. 9,5 тыс. кв. м на Майдане по $1 тыс. за кв.м. Победитель — Толик Юркевич (сельхоз ТОВ "Надія") прикол в том что он официальный банкрот — уложил Укрпрофбанк, уг@ндошил Банкомсвязь и Магеллан. про журнал Компаньон и клуб Максимум и говорить нечего. Алє ж есть ещё деньжата) ну и милкиленд животие пока", — написал Бондаренко.

Отель "Козацький" площадью более 9500 м² расположен в центре Киева, расположен по ул. Михайловской близ Майдана Незалежности. Основным видом деятельности есть гостиничные и ресторанные услуги. В состав лота вошли здание со 135 номерами, рестораном, кафе, пятью конференц-залами и 1494 единицами движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь и т.п.).

"По состоянию на конец марта гостиница имеет задолженность перед бюджетом почти в 9.1 млн гривен. По условиям продажи ее должен оплатить новый владелец объекта в течение шести месяцев. На уплату стоимости лота победитель имеет 20 рабочих дней после дня завершения аукциона. Договор купли-продажи подписывается только после поступления средств в бюджет", — сообщили в Фонде Госимущества.

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