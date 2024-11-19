"Страшные цифры": сколько ракет и дронов запустили по Киеву за 1000 дней большой войны

Только за этот год Россия применяла по Киеву почти 1250 единиц разного вооружения воздушного нападения

Во вторник, 19 ноября — 1000 день войны в Украине и за это время в Киеве прозвучало 1369 тревог, суммарной продолжительностью 1553 часов. При этом, российские военные применили по столице невероятное количество современного, мощного, смертоносного вооружения.

Речь идет более 2 500 единиц ракет и БПЛА. Об этом пишет Киевская городская военная администрация.

"Тысячу дней! Это не просто круглая цифра. Не просто счет времени. Это отсчет нашей стойкости в этой страшной войне. И это отсчет того, что уже довелось пережить Киеву. Пережить и выстоять. Не сдаться и не сломаться", — говорится в сообщении.

Чем атаковали Киев за 1000 дней полномасштабной войны

БпЛА разных модификаций свыше 1600;

крылатых ракет типа Х-101/Искандер-К/Х-69 – почти 800;

баллистических ракет типа Искандер-М/KN-23 – почти 90;

аэробалистических ракет "Кинжал" – почти 40;

и 6 единиц гиперзвуковых ракет "Циркон".

Только за этот год Россия применяла по Киеву почти 1250 единиц разного вооружения воздушного нападения. За1000 дней Киев пережил с десяток массированных, комбинированных воздушных ударов. В самом массовом из которых армия России запустила по нашему городу почти 80 ракет и БпЛА.

"Вдумайтесь, в XXI веке столицу европейского государства уничтожают тысячами ракет и дронов!!! Страшные цифры! Но представьте, если бы все из этих двух с половиной тысяч смертоносных ракет и БпЛА достигли свои цели?! Если бы день и ночь воины ПВО, мобильных огневых групп и всех составляющих Сил Обороны не защищали наш город? Не забывайте благодаря кому мы выстояли, отразили сотни воздушных ударов и продолжаем бороться", — отметили в КГГА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о главных событиях на 500-й день полномасштабной войны в Украине.