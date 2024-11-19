"Страшні цифри": скільки ракет і дронів запустили по Києву за 1000 днів великої війни

Лише за цей рік Росія застосовувала по Києву майже 1250 одиниць різного озброєння повітряного нападу

У вівторок, 19 листопада — 1000 день війни в Україні й за цей час у Києві пролунало 1369 тривог, сумарною тривалістю 1553 години. При цьому російські військові застосували по столиці неймовірну кількість сучасного, потужного, смертоносного озброєння.

Йдеться понад 2 500 одиниць ракет та БПЛА. Про це пише Київська міська військова адміністрація.

"Тисячу днів! Це не просто кругла цифра. Не просто рахунок часу. Це відлік нашої стійкості у цій страшній війні. І це відлік того, що вже довелося пережити Києву. Пережити та вистояти. Не здатися і не зламатися", — йдеться у повідомленні.

Чим атакували Київ за 1000 днів повномасштабної війни

БПЛА різних модифікацій понад 1600;

крилатих ракет типу Х-101/Іскандер-К/Х-69 – майже 800;

балістичних ракет типу Іскандер-М/KN-23 – майже 90;

аеробалістичних ракет "Кинджал" — майже 40;

та 6 одиниць гіперзвукових ракет "Циркон".

Лише за цей рік Росія застосовувала у Києві майже 1250 одиниць різного озброєння повітряного нападу. За 1000 днів Київ пережив із десяток масованих, комбінованих повітряних ударів. У наймасовішому з яких армія Росії запустила по нашому місту майже 80 ракет та БПЛА.

"Вдумайтеся, в XXI столітті столицю європейської держави знищують тисячами ракет і дронів!!! Страшні цифри! Але уявіть якби всі з цих двох з половиною тисяч смертоносних ракет і БпЛА досягли свої цілі?! Якби день і ніч воїни ППО, мобільних вогневих груп і всіх складових Сил Оборони не боронили наше місто?! Не забувайте завдяки кому ми вистояли, відбили сотні повітряних ударів і продовжуємо боротися!", — відмічає КМВА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про головні події на 500 день повномасштабної війни в Україні.