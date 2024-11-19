В Киеве 17-летний парень совершил теракт: подробности (фото)

Подозреваемый может попасть в тюрьму на 10 лет

Столичные правоохранители совместно со Службой безопасности Украины задержали 17-летнего юношу, подозреваемого в совершении теракта в Киеве.

Об этом сообщает полиция Киева. Правоохранители выяснили, что подозреваемый житель Одесщины, завербованный представителями вражеских спецслужб.

На прошлой неделе он прибыл в столицу с самодельной взрывчаткой. Взрывное устройство, наполненное гвоздями и шурупами, было приведено в действие дистанционно.

"Представители вражеских спецслужб завербовали несовершеннолетнего через социальные сети. По указанию куратора юноша прибыл из Одессы в Киев и заложил взрывчатку возле здания государственного учреждения, которое привело в действие путем дистанционного управления", — говорится в сообщении.

Самодельное устройство

К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

Последствия преступления

После взрыва парень скрывался на съемных квартирах в Киеве, а затем отправился в Одессу. Там его и задержали, когда он готовился к совершению еще одного теракта.

Следствие установило, что юноша также причастен к поджогу двух отделений "Укрпочты" в Николаеве и Одессе.

На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога.

"Следственным управлением Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, и по согласованию Киевской городской прокуратуры фигуранту объявлено о подозрении в совершении взрыва, создавшего опасность для жизни и здоровье человека с целью нарушения общественной безопасности ", — отмечают правоохранители.

Подозреваемый

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве сотрудники полиции разоблачили группу спекулянтов, которая перепродавала билеты на поезда международного сообщения. Цена была завышена в три раза.