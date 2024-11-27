Движение по Подольскому мосту в Киеве откроют для авто с 1 декабря: куда он ведет (карта)

Легковые автомобили и городской пассажирский транспорт смогут передвигаться по стратегической транспортной артерии города

1 декабря киевские власти разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепр. Такое решение было принято на заседании Совета обороны Киева.

Запуск движения по Подольскому мостовому переходу для большего количества транспортных средств станет очередным шагом к улучшению мобильности города. Решение, принятое Советом обороны города, не только разгрузит существующие маршруты, но и создаст более удобный коридор для ежедневных передвижений киевлян.

Детали открытия движения

Проезд будет осуществляться как непосредственно мостовым переходом, так и новопостроенным тоннелем, соединяющим мост со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Важно отметить, что для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход остается закрытым. В настоящее время движение разрешено только специальному транспорту и автобусному маршруту №111.

Благоустройство территории

Работы по обустройству близлежащей территории возле нового тоннеля планируют завершить до конца текущего года. Эти работы будут производиться без препятствия транспортному движению.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мост обещали полностью открыть до начала ноября. В общей сложности его строят уже более 30 лет.