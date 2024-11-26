Правительство назначило нового заместителя главы Киевской ОГА: что о нем известно
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Почти три года исполнял обязанности главы Дарницкой РГА
Во вторник, 26 ноября, Кабинет Министров согласовал назначение Николая Калашника первым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.
Об этом сообщает представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук. В компетенции и в зоне ответственности первого заместителя начальника Киевской ОГА находится сфера восстановления региона, а также вопросы отопительного сезона и жилищно-коммунального хозяйства.
Также о назначении нового заместителя главы КОГА писал народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
Что известно о Николае Калашнике
Николай Калашник, назначенный первым заместителем председателя Киевской ОГА, имеет опыт управления.
Родился 22 мая 1990 года в Киеве. Имеет степень кандидата экономических наук и звание доцента.
Образование
В 2013 году окончил Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности".
В 2015 году получил научную степень кандидата экономических наук. А в 2018 году получил степень магистра государственного управления в Национальной академии государственного управления.
Карьера
Начинал карьеру в частном секторе как таможенный брокер. Позже работал в коммунальных предприятиях, связанных с управлением имуществом в Дарницком районе Киева.
С 2017 занимал должность начальника аппарата Дарницкой РГА, а с 2020 стал первым заместителем главы этой администрации.
С января 2022 временно исполнял обязанности председателя Дарницкой РГА по назначению Президента Украины.
Ранее "Телеграф" писал, что в КАИ был назначен первый проректор. Он работал над реформой высшего образования как член Наблюдательной рады НАУ.