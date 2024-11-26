Правительство назначило нового заместителя главы Киевской ОГА: что о нем известно

Почти три года исполнял обязанности главы Дарницкой РГА

Во вторник, 26 ноября, Кабинет Министров согласовал назначение Николая Калашника первым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

Об этом сообщает представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук. В компетенции и в зоне ответственности первого заместителя начальника Киевской ОГА находится сфера восстановления региона, а также вопросы отопительного сезона и жилищно-коммунального хозяйства.

Также о назначении нового заместителя главы КОГА писал народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Что известно о Николае Калашнике

Николай Калашник, назначенный первым заместителем председателя Киевской ОГА, имеет опыт управления.

Родился 22 мая 1990 года в Киеве. Имеет степень кандидата экономических наук и звание доцента.

Образование

В 2013 году окончил Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности".

В 2015 году получил научную степень кандидата экономических наук. А в 2018 году получил степень магистра государственного управления в Национальной академии государственного управления.

Карьера

Начинал карьеру в частном секторе как таможенный брокер. Позже работал в коммунальных предприятиях, связанных с управлением имуществом в Дарницком районе Киева.

С 2017 занимал должность начальника аппарата Дарницкой РГА, а с 2020 стал первым заместителем главы этой администрации.

С января 2022 временно исполнял обязанности председателя Дарницкой РГА по назначению Президента Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в КАИ был назначен первый проректор. Он работал над реформой высшего образования как член Наблюдательной рады НАУ.