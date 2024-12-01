Солнца еще скоро не увидим: какой будет погода в Киеве на следующей неделе

Столбики термометров словно приклеились к одной отметке

В Украину пришла метеорологическая зима. Киев ожидает холодная и пасмурная погода в начале недели. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -2 до +2°C.

В понедельник 2 декабря прогнозируется облачная погода с незначительными прояснениями. Ночью температура составит от 0 до -2°C, днем поднимется до +2°C. Осадков не ожидается, однако возможна гололедица на дорогах. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

Ветер будет юго-восточного направления, умеренный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Водителям и пешеходам следует быть осторожными из-за скользких дорог.

Во вторник, 3 декабря, погодные условия почти не изменятся. Прогнозируется сплошная облачность и температура от 0 до -2°C. Синоптики также не прогнозируют существенных осадков.

Среда, 4 декабря, также обещает быть холодной и пасмурной. Температура остается в пределах 0°C. К концу недели солнце вообще не появится из-за облаков, как прогнозируют синоптики. Температура не изменится в течение всей недели.

Также ранее Телеграф сообщал, какой будет погода в Украине в понедельник, 2 декабря. Пока морозов не будет, но в целом погода ухудшится.