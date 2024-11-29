Погода резко изменится: чего ждать украинцам 29 ноября

Теплее всего будет на юге страны

В пятницу, 29 ноября, в Украине будет ощутимо теплее, чем в предыдущие дни. Циклон над Грецией и его атмосферные фронты принесут осадки в несколько регионов страны.

На большей территории страны ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода на западе и севере

В западных областях и Житомирской области ожидаются дожди с переходом в мокрый снег. В течение дня осадки захватят Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую и Одесскую области. Температура воздуха будет составлять от +4° до +7°. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. На дорогах северных областей, Винницкой, Хмельницкой и в Карпатах местами гололедица.

Прогноз погоды в Украине на 29 ноября, Укргидрометцентр.

Юг и восток Украины

Теплее всего 29 ноября будет на юге страны. В Одесской области и Крыму столбики термометров будут подниматься до +12°. На остальных южных территориях ожидается от +6° до +11°. В Донецкой и Луганской областях возможны солнечные прояснения, осадков не предполагается. Ночью в восточных областях температура снизится до -1°-6°.

Погода в Киеве

Днем ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Юго-восточный ветер будет порывистым, некомфортным, 5-10 м/с. Температура воздуха днем будет 0…+2°.

Прогноз на 30 ноября

В субботу погоду будет определять антициклон. Осадки ожидаются только на Правобережье: ночью небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без осадков.

Прогноз погоды в Украине на 30 ноября, Укргидрометцентр.

В западных, северных и центральных областях возможны туманы и гололедица на дорогах. Температура ночью от +2° до -3°, днем от -1° до +4°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда в Украине резко ухудшится погода. Укргидрометцентр прогнозировал не эти дни сильные дожди со снегом.