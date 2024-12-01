Пока без морозов, но погода ухудшится: синоптики дали прогноз на 2 декабря

Температуры будут низкими

В понедельник, 2 декабря, в Украине будет облачная погода с эпизодическими прояснениями. Осадков практически не предполагается, однако на дорогах может быть опасно из-за сильного тумана. Касается это в первую очередь западных и южных областей Украины.

Согласно информации Украинского центра по гидрометрологии, ночью и утром температура воздуха снизится до 3 градусов мороза. Днем ожидается постепенное потепление, температура будет колебаться в пределах от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. .

В западных регионах прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров. Метеорологи установили желтый уровень опасности. Преобладает юго-восточное направление ветра со скоростью 3-8 метров в секунду.

Какая погода будет в Киеве

В столице и Киевской области ожидается похожая погодная картина. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза ночью до 2 градусов тепла днем. На дорогах местами будет формироваться гололед, поэтому водителям рекомендуют быть особенно осторожными.

Ранее Телеграф также рассказывал, будет ли декабрь снежным в этом году. Украинцам обещают погодные сюрпризы.