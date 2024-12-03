В Киеве будет работать сразу несколько резиденций Святого Николая: где их найти

Прообразом Святого Николая — сказочного персонажа, который приносит подарки — стал Николай Чудотворец

Уже в эту пятницу, 6 декабря, украинцы будут отмечать День святого Николая. Этот праздник очень любят не только дети, но и взрослые, которые не перестают верить в чудеса.

В Киеве загадать желание и пообщаться с добрым святым можно в его резиденциях, которые уже постепенно открывают свои двери для всех желающих. "Телеграф" рассказывает, где в столице можно оставить письмо Святому Николаю и ощутить атмосферу настоящего праздника.

Резиденции Святого Николая в Киеве

В Большой колокольне Киево–Печерской лавры

Каждый желающий сможет не только написать письмо Святому Николаю, но и испытать волшебную силу арки желаний, став под ней и загадав свои самые заветные желания. Также посетителям Резиденции удастся встретиться со Святым Николаем и сделать фото на память.

Посетители смогут осмотреть выставку "Единство Рождества поколений" и принять участие в мастер-классах по изготовлению новогодних украшений.

Резиденция будет работать каждую субботу и воскресенье, а также 5, 6 и 19 декабря с 12:00 до 16:00 по адресу: ул. Лаврская, 9, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", Большая лаврская колокольня.

Цена: дошкольники – бесплатно, дети школьного возраста и взрослые – 150 гривен.

Музей народной архитектуры и быта

Резиденция будет работать ежедневно с 5 по 22 декабря. Здесь вы окунетесь в волшебную сказочную атмосферу, получите массу положительных эмоций и ярких незабываемых впечатлений.

Гостей ждут театрализованные интерактивные представления с привлечением детей; веселые игры и развлечения; легенды и рассказы о Святом Николае и встреча с самим Чудотворцем.

Дети будут иметь возможность продемонстрировать свои умения, таланты и способности — исполнить песню или рассказать стихотворение, а еще сделать на память фото со Святым Николаем. И, конечно, каждый ребенок получит полезный и вкусный подарок.

Стоимость программы для одного ребенка: до 9 лет — 350 ₴, а от 10 лет — 400 ₴. В стоимость входит подарок и входной билет на территорию Музея.

Адрес: ул. Академика Тронько, 1.

Национальный историко–этнографический заповедник в Переяславе

Резиденция будет работать каждый день до 27 декабря. Для детей будут проводиться мастер-классы и игры. Также подготовлена веселая развлекательная программа с элементами квеста.

Посещение по предварительному бронированию.

Контакты: 380 67 868 3634.

Адрес: Киевская область, город Переяслав, ул. Т. Шевченко, 8.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации рассказали, кто заплатит за главную елку страны в этом году. Как и в прошлые годы тратить бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций в Киеве не будут.

Однако, чтобы не оставлять киевлян без праздничного настроения, возможно обустройство новогодней елки за счет меценатов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда Святой Николай в Украине. С 1 сентября 2023 года вступило в силу историческое решение о переходе украинской церкви на новоюлианский календарь. Поэтому главные церковные праздники украинцы теперь отмечают вместе с европейцами.