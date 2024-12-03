В Киеве устанавливают новогоднюю елку — фоторепортаж

Уже через несколько дней елка должна засиять

Во вторник, 3 декабря, в Киеве начали устанавливать новогоднюю елку. Торжественное открытие запланировано традиционно в День Святого Николая, 6 декабря.

На Софиевской площади побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На фото можно увидеть, что каркас елки уже собрали.

Она будет не высокой, примерно 12-15 метров. Сверху уже красуется рождественская звезда.

Главная елка страны будет белого цвета. Как ранее рассказывали организаторы новогодних праздников в столице, на ней будут небесно-голубые гирлянды, а также серебристые и белые игрушки, матовые и в глянце.

Цвет и украшения елки имеют символическое содержание. Белый цвет символизирует холст — жизнь из чистого листа, а голубые гирлянды — чистое небо над страной.

У елки планируют установить фотозону с QR-кодами благотворительных фондов и несколько домиков для продажи сувенирной продукции.

Как сообщал мэр Киеве Виталий Кличко, массовые мероприятия, ярмарки или другие развлечения на Софийской площади в этом году не предусмотрены из-за военного положения.

Также он отметил, что елку установят на средства меценатов. Они обустроят новогоднее дерево своими силами.

Ранее "Телеграф" писал, что должно быть возле новогодней елки в Киеве, но организаторы не успеют воплотить. Елка могла бы стать интерактивным центром, где каждый желающий мог бы выразить свои пожелания и надежды.