Свирепый хищник с милой мордашкой: в Киеве заметили необычного питомца (видео)

Животное не часто можно встретить на улицах городов

В Украине люди в основном предпочитают заводить в качестве домашних животных котов и собак, однако иногда можно встретить и более экзотических питомцев. Например, в Киеве заметили ручную выдру.

Необычный зверек попал в объектив корреспондента "Телеграф". Животное по всей видимости привыкло к людям, поскольку не обратило на посторонних никакого внимания и продолжило что-то с интересом искать под листвой.

Хозяйка рассказала, что ручная выдра живет в квартире, а плавает в ванне. В более теплые дни ее водили купаться в Днепре.

В то же время хозяин животного отметил, что к другим животным питомца не отпускают.

"Она хочет с собачками (общаться, — ред.), но мы ее не пускаем. Так как у нее такие зубы… она может задушить собачку", — сказал он.

Как известно, выдры входят в семейство куньих вместе с куницами, ласками, горностаями, росомахами, барсуками и многими другими. Все представители этого семейства являются хищниками и часто охотятся на добычу, которая превышает их размеры. Из-за этого они получили репутацию свирепых и иногда безрассудных охотников.

Выдры считаются наиболее "уравновешенными" и умными среди своих сородичей, однако опытные заводчики предупреждают о том, что даже у этих питомцев есть привычка сначала кусать, а потом думать. Поэтому с другими животными их "подружить" весьма сложно.

С их содержанием есть и другие проблемы. Сюда входит необходимость иметь постоянный доступ к большому количеству воды и к корму. Кроме того, это очень активные и любопытные животные, которые любят устраивать беспорядок. В основном диета выдр состоит из рыбы, что также потребует смириться с характерным запахом.

С другой стороны, милая мордашка этого зверька мало кого оставляет равнодушным.

Как сообщалось ранее, в Днепре заметили женщину с ручным гусем в сапогах. Как оказалось, этот гусь является чем-то вроде местной знаменитости.