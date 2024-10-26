Неожиданный питомец в очаровательных "ботиночках" разгуливал по улицам Днепра (видео)

Хорошими питомцами могут стать даже неожиданные животные

Когда речь заходит о домашних питомцах, большинство представляет собак или котов, однако в мире животных есть и другие кандидаты на это роль. Например, в Днепре уже замечали женщину с ручным гусем.

Видеозаписи появились в местных telegram-каналах. На одном из них видно, что женщина зашла с животным в один из местных супермаркетов.

Как видно на кадрах, птица старалась держаться возле хозяйки и следовала за ней без лишнего напоминания. Хотя судя по ее реакции на окружение, было заметно, что ей не очень комфортно находиться вблизи других людей.

Отдельного внимания заслуживают прелестные "ботиночки", которые добавляют гусю особого шарма.

Стоит отметить, что эту птицу видели в городе ранее, и тогда она гуляла с хозяйкой по улицах города.

К слову, гуся зовут Гошей и в Днепре он что-то вроде местной знаменитости, а его хозяйка выращивает его с десятидневного возраста.

Как известно, гуси это коллективные животные, а потому склонны держаться стаи, куда бы та ни шла. Хотя наверняка многие люди говоря о гусях вспоминают их агрессивное поведение, однако на самом деле у них нет естественного оружия, которым они способны серьезно навредить человеку, а их "атаки" обычно имеют целью отпугнуть неприятеля. Поэтому собаки в этом плане для окружающих куда опасней.

Помимо лояльности и привязанности у гусей есть и другие преимущества, вроде относительно небольших затрат на корм. Кроме того, они любят кушать траву, что позволяет владельцам частных домов использовать их в качестве естественной "газонокосилки" и вообще на еду не тратиться.

Конечно же есть и минусы вроде их агрессивности к чужакам, громкого гоготания, необходимости в пространстве и большого количества помета, с которым неизбежно придется иметь дело в городских условиях.

Как сообщалось ранее, в Днепре встречали и более экзотических питомцев. Например, недавно там заметили очень непростого робота-собаку Xiaomi.