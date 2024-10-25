Взвод "псов Патронов" выгуляли в Киеве (видео)

Милое зрелище

В одном из районов Киева заметили мужчину, который выгуливал на поводке большое количество собак породы джек-рассел-терьер. В сети сразу же начали писать о том, что в столице вывели на улицу "взвод псов Патронов".

Собаки на видео действительно очень похожи на талисман Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, собаку-сапера Пса Патрона, каверы на песню о котором в свое время "взорвали" сеть.

Так, на одной из улиц Киева заметили мужчину, который решил одновременно выгулять около десятка собак породы джек-рассел-терьер. Почти все они были на поводках, кроме нескольких "беглецов", которые находились на свободном выгуле.

Собаки вели себя достаточно спокойно и послушно по "зебре" переходили проезжую часть вместе со своим проводником.

На эти кадры авторы наложили известный трек под названием "Пес Патрон". Пользователи сети сразу же забросали видео лайками и начали писать о "взводе псов Патронов", которых вывели на прогулку.

Что известно о псе Патроне

Патрон — служебная собака породы джек-рассел-терьер, получившая международную известность во время вторжения России в Украину. Он – живой талисман ГСЧС Украины.

Пёс весит около 4 кг, что позволяет использовать его для работ по обнаружению противопехотных мин, к которым разрешается привлекать животных весом до пяти килограмм.

Вместе с саперами из Чернигова он помог найти и обезвредить более трехсот взрывоопасных предметов. За свой героический труд Патрон впервые в истории был удостоен особого титула – "Собака доброй воли" Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Напомним, Пес Патрон засветился в национальном мультипредметном тесте (НМТ) для школьников. Учащимся необходимо было ответить на вопрос, какой год символизирует марка с легендарной собакой.

Украинцы в сети были в восторге от задания и само тестовое задание наделало немало шума.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у всем известного в Украине пса Патрона появился реальный конкурент. Это 4-летняя немецкая овчарка Карбон, которая 30 ноября получит титул рекордсмена Украины по количеству титулов и наград.